ASCOLI PICENO- Le parole di Mister Di Carlo che ha commentato così la vittoria per 4-1 sul Sestri Levante:

“In queste ultime gare stiamo raccogliendo i frutti anche dei quattro pareggi consecutivi in cui avremmo meritato un paio di vittorie, complimenti alla squadra, nel primo tempo col ritmo più basso abbiamo creato tre occasioni, il Sestri Levante ha preso il palo e in quel frangente dovevamo fare meglio, ma la squadra ci ha messo cuore e anima. Tutti i ragazzi, titolari e non, vogliono tirare fuori la squadra dalla zona bassa della classifica, stiamo crescendo a livello di gioco e di testa. Quella di stasera è una vittoria che dà morale, fiducia e classifica. Oggi abbiamo vinto uno scontro diretto, ma la squadra ha margini di crescita”.

Così Davide Marsura al termine di Ascoli-Sestri Levante:

“I gol mi stavano mancando un po’ perché, quando uno lavora bene, ci tiene al gol o agli assist; ogni settimana dopo allenamento mi fermo con il vice allenatore a provare e oggi è andata bene.

Che siamo in crescita non lo percepisco solo oggi, ma durate la settimana, c’è un bel clima, tutti si sentono importanti, il Mister è stato bravo perché ci ha cambiato atteggiamento, ha aggiunto personalità. Ci stiamo riprendendo quello che non abbiamo preso col Campobasso o con l’Arezzo. Fare gol in questo stadio è sempre bello, spero di farne altri”.

Video

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.