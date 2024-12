CASTORANO – “L’amministrazione Cicconi, che a distanza di oltre 5 mesi dall’inizio del mandato, continua a far parlare di sé, purtroppo non certo in termini positivi. Dopo le bufale e le fake news con cui ha inondato i profili social del Comune con annunci non veritieri, ecco un’altra perla dell’amministrazione tecnocratica, guidata da un sindaco in totale balia degli eventi: la realizzazione di una sala relax all’interno del Municipio di Castorano”.

Si apre così la nota del gruppo di opposizione Obiettivo Comune Castorano: “Avete letto bene, una sala relax destinata ai dipendenti comunali, troppo stressati per l’ingente mole di lavoro derivata dalla gestione dei fondi Pnrr, che vede Castorano fanalino di coda a livello provinciale per gli importi ottenuti, oltre che pecora nera per come sono stati investiti, visti i risultati dei lavori di riqualificazione di Piazza Giacomo Leopardi, costati 910.000,00 euro, che a distanza di oltre 15 mesi dalla data di riconsegna, non sono ancora terminati”.

Nella nota si legge: “La scelta di realizzare un’area relax presso il primo piano del palazzo comunale, è riportata nella Relazione sulla performance (art. 10 c. 1 lett. b) d.lgs. 150/2009) 2023, approvata con delibera di giunta n. 76 del 10.10-2024, come uno dei 5 obiettivi di sviluppo, individuati dalla responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente, l’ingegnere Valentina Di Martino (Obiettivo di Sviluppo n. 4 Piano della Performance 2023 – Realizzazione di un’Area Relax presso il primo piano del Palazzo Comunale). Ricordiamo che la Relazione sulla performance è un documento che ogni ente pubblico deve annualmente adottare, al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e l’efficienza e la trasparenza delle Pubbliche Amministrazione. L’amministrazione tecnocratica si è però guardata bene dal comunicare alla cittadinanza questo importante investimento, costato alle tasche dei castoranesi ben 10.331,00 euro come riportato nella determina dell’Area Tecnica n. 200 del 02-10-2024″.

Obiettivo Comune Castorano prosegue: “In momento nel quale molte pubbliche amministrazioni, a causa dei continui tagli di risorse da parte del governo centrale, si stanno impegnando nell’ottimizzare gli investimenti e nel promuovere una maggiore efficacia e trasparenza nella gestione delle risorse e degli uffici, a Castorano invece, l’amministrazione Cicconi, ignara di ciò che accade nel mondo reale, scegli di utilizzare le risorse pubbliche, sottraendole a ciò che veramente serve per i cittadini, in modo superficiale e a dir poco imbarazzante, come in questo caso”.

La nota si conclude: “Noi crediamo che, le istituzioni, sono organismi delicati, che richiedono cura da parte di tutti, perché sono di tutti. L’amministrazione Cicconi ha cercato invece di perseguire, non il benessere della collettività, ma quello dei suoi dipendenti. Una scelta che non condividiamo e che riteniamo del tutto inutile. Le risorse pubbliche non andrebbero sprecate come in questo modo, perché sono fondamentali per risolvere problemi, per dare risposte concrete ai bisogni e alle richieste reali dei cittadini. Quando gli amministratori di piccolo comune, come Castorano, sono preparati e lungimiranti, ma non è il nostro caso, si mettono sempre in discussione ponendosi il dubbio se le azioni messe in campo sono davvero rilevanti per risolvere un problema e quanto queste sono appropriate e coerenti, rispetto alle reali esigenze della collettività E’ evidente come la scelta di realizzare un’area relax presso il primo piano del palazzo comunale, è il frutto di una totale assenza di programmazione e che, gli strumenti di attuazione delle politiche pubbliche adottati dall’amministrazione Cicconi, non sono coerenti rispetto agli obiettivi e sono dettati dagli uffici. Una scelta che denota in maniera inesorabile, la totale incapacità di questa amministrazione e soprattutto del suo sindaco”.

Attesa, con molta probabilità, una risposta da parte dell’amministrazione Cicconi alla nota polemica di Obiettivo Comune Castorano.

