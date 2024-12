Il primo appuntamento sarà dedicato alla storia dell’architettura e vedrà la partecipazione di Dietrich Neumann, autore del volume “Mies van der Rohe: An Architect in His Time”

ASCOLI PICENO – La Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ di Ascoli Piceno,

dell’Università di Camerino inaugura, mercoledì 18 dicembre 2024, alle ore 18, il ciclo di

incontri Editoria & Progetto, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno. Il primo

appuntamento sarà dedicato alla storia dell’architettura e vedrà la partecipazione di Dietrich

Neumann, autore del volume “Mies van der Rohe: An Architect in His Time” (Yale Press,

2024), che presenterà il suo lavoro in dialogo con esperti del settore.

Dietrich Neumann è professore di storia moderna dell’architettura presso la facoltà di

architettura della Brown University di Providence, negli Stati Uniti. Nel corso della sua

carriera ha ricevuto prestigiose borse di studio, tra cui quelle presso il CCA – Canadian

Center for Architecture di Montréal, l’Institute for Advanced Study di Princeton e le

Accademie Americane di Berlino e Roma. Ha insegnato in molte università di fama

mondiale, consolidando la sua reputazione di esperto internazionale. Il suo lavoro si

concentra in particolare sull’opera di Ludwig Mies van der Rohe, uno degli architetti più

influenti del XX secolo.

Editoria & Progetto è un forum interdisciplinare ideato per promuovere libri e progetti

editoriali di rilievo scientifico, curato da Giuseppe Bonaccorso, Manuel Scortichini e Carlo

Vinti. Il ciclo prevede una serie di incontri quindicinali da dicembre 2024 a luglio 2025, con

l’obiettivo di costruire un ponte tra il mondo accademico e la comunità cittadina,

valorizzando le ricerche scientifiche della Scuola di Ateneo di Architettura e Design e, al

contempo, ospitando autori di fama nazionale e internazionale.

L’evento del 18 dicembre sarà introdotto da Manuel Scortichini, a seguire la presentazione

del libro sarà moderata dai docenti della SAAD-Unicam Giuseppe Bonaccorso e Gabriele

Mastrigli. L’incontro si concentrerà sulla figura di Mies van der Rohe, alla ricerca del

significato che ha avuto la sua opera nell’architettura e nel design del Novecento.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico. Per ulteriori informazioni, contattare la libreria

Rinascita o la Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’

