Il 31 dicembre si festeggerà presso il salone del Sacro Cuore per un evento per stare vicino a chi è meno fortunato, organizzati dal Polo di accoglienza e solidarietà, Caritas e Arengo. Il 22 dicembre ci sarà anche l’evento “Il Villaggio di Babbo Natale” per i bambini

ASCOLI PICENO – Appuntamenti importanti nella città delle Cento Torri.

Oggi, 19 dicembre, si è svolta una conferenza stampa presso la sala De Carolis e Ferri all’Arengo di Ascoli Piceno.

Sono state presentate le iniziative NatalediTutti e CapodannodiTutti, rivolte alle persone più vulnerabili, e l’appuntamento del Villaggio di Babbo Natale per i più piccoli.

Hanno partecipato il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore ai Servizi sociali Massimiliano Brugni, l’assessore alla Pubblica istruzione Donatella Ferretti, il presidente del PAS – Polo Accoglienza e Solidarietà, Pino Felicetti, il direttore della Caritas di Ascoli, Giorgio Rocchi, il presidente di Parco Piceno, Raniero Isopi, e il presidente dell’associazione Betania ODV, Emilio Bianchini Emilio.

Il 31 dicembre si festeggerà presso il salone del Sacro Cuore per un evento per stare vicino a chi è meno fortunato, organizzati dal Polo di accoglienza e solidarietà, Caritas e Arengo. Il 22 dicembre ci sarà anche l’evento “Il Villaggio di Babbo Natale” per i bambini al Chiostro di Sant’Agostino con giochi e piccoli doni insieme alla cooperativa Il Sorriso.

Marco Fioravanti apre la conferenza: “E’ importante dare un pizzico di speranza a chi non ce l’ha più. E’ un lavoro non solo materiale ma anche profondo. Attraverso la possibilità di servire gli altri, si crea un rapporto tra persone e operatori”.

Massimiliano Brugni prosegue: “Abbiamo visto e analizzato i numeri e le attività nel nostro territorio, che ci permettono di mettere in atto politiche di sinergia per il territorio. La necessità della casa è importante, anche qui si sta facendo tantissimo con novità ulteriori”.

Donatella Ferretti dichiara: “Tanti gli eventi sociali messi in campo dall’amministrazione. E’ bello avvicinare anche i bambini alla biblioteca e al mondo dei libri”.

Pino Felicetti afferma: “Sono arrivati molti giochi per i bambini, come quelli donati dal 235° Battaglione piceno e tantissimi da Bontempi. Cerchiamo di non lasciare indietro nessuno, anche se la platea è leggermente aumentata”.

Mimmo Ranieri aggiunge: “Ci saranno anche dei buoni per l’acquisto di carne fresca, ne distribuiremo in diecimila euro”.

Giorgio Rocchi spiega: “In Italia un bambino su 7 vive in una condizione di povertà assoluta, è importante intervenire nella fascia dei più piccoli, in un momento importante nella fase della vita”.

Raniero Isopi conclude: “C’è aumento di richiesta per i pasti. Siamo arrivati a più di 90 per le presenze a pranzo e 38 per cena. Diamo un ulteriore sostegno facendo anche gli asporti per chi ha difficoltà”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.