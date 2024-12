Rappresenta una tappa cruciale del percorso, in quanto raccoglie le priorità e le linee guida fondamentali che ispireranno le prossime fasi della riqualificazione dell’area

ASCOLI PICENO – Importanti passi avanti nel percorso di rigenerazione dell’area ex SGL Carbon. Il Forum di progettazione partecipata, composto da Legambiente, il Comune di Ascoli e dalla Bottega del Terzo Settore, ed istituito per accompagnare il processo di riqualificazione, ha ufficialmente consegnato al Comune di Ascoli Piceno e alla società Restart il documento conclusivo contenente la sintesi delle proposte emerse durante il percorso partecipativo.

Il lavoro del Forum è stato il frutto di un processo inclusivo e trasparente, che ha raccolto e valutato le 36 proposte iniziali pervenute dai cittadini, dalle associazioni, dagli enti e dagli altri stakeholder coinvolti. Attraverso incontri, confronti e approfondimenti, il Forum ha selezionato e integrato le proposte in una visione condivisa, con l’obiettivo di garantire una rigenerazione sostenibile, innovativa e rispettosa delle esigenze della comunità.

Il documento consegnato rappresenta una tappa cruciale del percorso, in quanto raccoglie le priorità̀ e le linee guida fondamentali che ispireranno le prossime fasi della riqualificazione dell’area.

Per garantire la massima condivisione e trasparenza, a gennaio sarà organizzata un’assemblea pubblica aperta a tutti gli aderenti al Forum e alla cittadinanza. L’obiettivo dell’incontro sarà presentare il percorso svolto, illustrare i contenuti del documento consegnato e raccogliere eventuali ulteriori osservazioni e contributi da parte della collettività.

Il percorso di rigenerazione dell’area ex SGL Carbon si conferma, quindi, come un esempio virtuoso di partecipazione attiva e coinvolgimento della comunità, volto a trasformare un’area strategica della città in uno spazio di opportunità e innovazione.

