ASCOLI PICENO – C’è tempo fino alle 14 del 18 febbraio 2025 per presentare la domanda di partecipazione al bando per svolgere il Servizio Civile Universale come volontari.

Ad Ascoli Piceno, presso la sede provinciale Acli, l’Unione Sportiva Acli collabora alla realizzazione dei progetti ”Sport libera tutti”, “Sportivi si cresce” e “Turismo sostenibile: cultura e resilienza”.

I progetti hanno una durata di 12 mesi, per un impegno di 25 ore a settimana, con un rimborso spese di 507,30 euro mensili, l’età per poter fare domanda è tra i 18 ed i 28 anni e 364 giorni.

Per presentare la domanda si può consultare il sito https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/cerca-il-progetto.

I progetti “Sport libera tutti” e “Sportivi si cresce” sono finalizzati all’educazione e promozione dello sport, compresi processi di inclusione.

Il progetto “Turismo sostenibile: cultura e resilienza” è finalizzato all’educazione e alla promozione del turismo sostenibile e sociale

Per informazioni e per le modalità di presentazione della domanda si può inviare un messaggio al numero 3939365509.

