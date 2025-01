ASCOLI PICENO – Sono più di 150 i giovani coinvolti nel progetto “Quartiere vivo”, realizzato con il finanziamento messo a bando da Sport e Salute S.p.A., attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto “Quartiere vivo” viene portato avanti nella città di Ascoli, e in particolare nel quartiere di Porta Maggiore, in sinergia da A.S.D. Aps Centro Iniziative Giovani (capofila) e Aps Cose di questo mondo, Aps Music Academy Ascoli, Aps Exponiti, Circolo Acli Oscar Romero Asd Aps e Delta – Odv, una parte della rete associativa dell’Unione Sportiva Acli.

Le attività settimanali sono molteplici, tutte gratuite e stanno coinvolgendo più di 150 giovani.

Si tratta di una serie di laboratori di cittadinanza attiva, laboratori musicali (canto, chitarra, basso), artistici (dizione e teatro), laboratori di arrampicata, di tiro con l’arco e di scacchi.

Le iniziative si svolgeranno fino al mese di ottobre 2025.

Il progetto propone, a giovani di età compresa tra i 14 ed i 34 anni, una serie di attività sportive ed attività extra-sportive e sociali tra loro coordinate, finalizzate a raggiungere gli obiettivi generali inseriti nel bando “Spazi civici di comunità” ossia infondere e/o rafforzare nei giovani i valori educativi dello sport, costruire nuove opportunità ed esperienze di cittadinanza attiva attraverso lo sport e sensibilizzare l’associazionismo sportivo a creare e/o rafforzare network e presidi educativi per i giovani del territorio.

“Vale la pena di sottolineare – dicono i promotori del progetto – che la partecipazione ai vari corsi rappresenta un utile strumento di crescita dei giovani. Abituarsi al rispetto degli orari e delle regole, infatti, è un utile allenamento alla vita di tutti i giorni, al lavoro di gruppo, al rispetto degli altri e delle diversità. Il nostro è un progetto di innovazione sociale che intende promuovere il protagonismo giovanile utilizzando la forza propulsiva dello sport, grazie ad una serie di processi di empowerment individuale e collettivo all’interno di una più ampia prospettiva di inclusione sociale. Lo spazio civico messo a disposizione dei giovani non è finalizzato solo ad assicurare ai partecipanti un luogo da avere a disposizione per svolgere in proprio varie attività. Lo spazio è infatti un luogo nel quale, grazie ad una lunga serie di attività, è possibile esprimersi liberamente facendo valere i propri diritti di cittadinanza e di partecipazione”.

L’A.S.D. APS Centro Iniziative Giovani opera nel territorio provinciale da 25 anni e porta avanti una lunga serie di attività finalizzate ad esempio ad utilizzare in maniera utile il tempo libero dei giovani o a far apprendere nozioni che potranno essere utili anche nell’arco della vita.

Da segnalare al momento un interessante progetto di insegnamento del gioco degli scacchi realizzato nell’ambito del progetto “AllenaMenti Sportivi”, una delle iniziative vincitrici del bando “Sport e creatività a Scuola” emesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e cofinanziato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ascoli Piceno.

Si tratta di 130 ore di intervento che si concluderanno nel mese di Maggio 2025 e che stanno coinvolgendo circa 125 alunni delle scuole Rodari e San Serafino di Ascoli Piceno con l’intervento degli istruttori Lorenzo Cinelli e Sandro Cicchi, abilitati anche dalla Federazione Scacchistica Italiana.

A.S.D. APS Centro Iniziative Giovani nel 2024 ha partecipato anche a Controvento sul Colle San Marco di Ascoli Piceno e ha realizzato una giornata dedicata agli incontri intergenerazionali di scacchi in occasione della Giornata mondiale del gioco (grazie al sostegno del Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche).

Nell’anno 2025, grazie al contributo della Fondazione Carisap, saranno organizzati 4 eventi dedicati agli scacchi nel centro di Ascoli Piceno con lezioni e partite libere.





