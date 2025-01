ASCOLI PICENO – Tutto pronto per un importante evento di inizio 2025.

Si è svolta, oggi 7 gennaio, la conferenza stampa di presentazione, nella sala De Carolis e Ferri dell’Arengo di Ascoli, di “Ben-Essere Ascoli”.

Tre giorni in cui benessere, natura e cultura si incontrano in città e che si svolgerà nelle giornate del 10, 11 e 12 gennaio.

Tre giorni in cui saranno coniugati e legate a doppio filo tutte quelle attività che aiutano a stare bene con se stessi e con i proprio corpo, ma anche con gli altri: dalla prevenzione sanitaria alla musica, dall’alimentazione all’attività fisica, ma anche yoga, cultura, degustazioni, educazione dei bimbi, fino alla visita di luoghi segreti della città di Ascoli Piceno.

Una rassegna intensa e densa di appuntamenti organizzate dall’Amministrazione Comunale e Mad Events, in collaborazione con associazioni, società sportive e realtà culturali del territorio, ma non solo. “Lavorando alacremente e con la collaborazione di tante realtà ascolane, e non solo, siamo riusciti a organizzare un programma ricco di appuntamenti, con attività che apparentemente possono sembrare distanti tra loro ma che saranno legate una all’altra proprio attraverso il concetto del benessere. Un benessere che viaggia parallelo a (ben) Essere Ascoli, quel concetto di appartenenza di cui tutti noi siamo profondamente orgogliosi. Insieme all’assessore Lattanzi proponiamo la prima edizione di un evento che siamo convinti possa diventare appuntamento fisso nella nostra città”.

“Ad Ascoli si vive e si sta bene – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Attilio Lattanzi – La città può diventare davvero un simbolo del benessere. Quello di gennaio è soltanto il primo evento di un progetto molto più ampio a cui stiamo lavorando da mesi. Un work in progress che continuerà in maniera costante e senza sosta, per proporre nel tempo appuntamenti, iniziative ed eventi che abbiano come filo conduttore proprio il saper vivere bene, in sintonia con il nostro corpo, ma anche con gli altri. Ringraziamo fin da ora tutte le associazione e i volontari che si sono spesi e si spenderanno per l’evento. Un grazie particolare alla Lilt Siena presieduta da Gaia Tancredi che ancora una volta ha risposto al nostro invito per quella che è un’attività fondamentale nella lotta ai tumori: la prevenzione”.

Il programma è davvero intenso.

Apertura all’insegna della musica in uno dei luoghi più affascinanti della città.

Venerdì 10 gennaio alle ore 21 al Foyer del Teatro Ventidio Basso concerto per pianoforte e violoncello degli artisti Lorenzo Forlini e Tecla Benedetto.

Sabato mattina appuntamento alle ore 8.30 alla Sala della Ragione di Palazzo Capitani dove Beatrice Incaini terrà una lezione di yoga. Quasi contemporaneamente, dalle ore 9, in Piazza del Popolo visite ed esami gratuiti a cura di Lilt Siena e Ast Ascoli. La clinica senologica mobile, dotata di altissima strumentazione, e medici di altissimo livello sul fronte oncologico, saranno a disposizione dei cittadini per controlli, esami, screening, consulto, informazioni e consigli. L’attività andrà avanti sino alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18.

Alle ore 10.30 in Piazza del Popolo sarà formalizzato il patto di amicizia tra la Fiab e la Lilt di Siena che vanta un’ottima formazione di appassionati bikers.

Alle 15 nalla Sala dei Savi di Palazzo Capitani, conferenza di oncologia integrata con il dottor Massimo Scapecchi, specialista ed esperto nel fornire supporto alle classiche terapie anticancro, per aiutare il paziente a migliorare la sua qualità di vita.

Nella Bottega del Terzo Settore alle ore 16 spazio ai laboratori dinamici grazie alle Politiche giovanili: cosmetica, sport, alimentazione e startup. Una panoramica ampia e dettagliata dedicata in prevalenza alle giovani generazioni, ma non solo.

Trenta minuti più tardi, alle 16.30, NordicWalking a cura delle Acli di Ascoli Piceno: tour cittadino guidati da Valentina Corradori.

Contemporaneamente al Museo di Arte Ceramica, Mastro Vasaio: lavoratorio di manipolazione argilla dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni.

La giornata di attività si chiude alle ore 18 con attività di equilibrio: esperienza con le campane tibetane a cura dell’Associazione Ascolux, nella Sala della Ragione di Palazzo Capitani.

Domenica 12 gennaio si inizia alle ore 10 con una visita guidata ai giardini nascosti di Ascoli. Iniziativa curata dall’Associazione EventDom. Quasi in contemporanea, alle 10.30, partenza del tour in bicicletta in città, a cura della Fiab.

Nel pomeriggio alle ore 17 Party letterario a cura della Libreria Rinascita nella Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani. A seguire la chiusura di Ben-essere Ascoli 2024 con la degustazione dell’infuso Crivelli’s Flavour a cura dei musei Civici di Ascoli Piceno.

