ASCOLI PICENO – Sarà Simone Gavini della sezione di Aprilia a dirigere ASCOLI-V.ENTELLA, match valido per la 22esima giornata del Campionato Serie C NOW, in programma domenica 12 gennaio, alle ore 15, al Del Duca di Ascoli. Gli Assistenti sono Alessandro Marchese di Napoli e Filippo Pignatelli di Viareggio. Quarto Ufficiale Gabriele Sacchi di Macerata.

Con l’Entella non ci sarà il capitano bianconero Gagliolo. Il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari adottati in occasione di Pianese-Ascoli, ha inflitto una giornata di squalifica a Riccardo Gagliolo, espulso per somma di ammonizioni al Comunale di Piancastagnaio.

Il capitano salterà, dunque, il match di domenica con l’Entella e tornerà a disposizione per Ascoli-Milan Futuro del 19 gennaio.

BIGLIETTI Sono in vendita, online e nei punti vendita fisici Ticketone, i biglietti per assistere ad ASCOLI-ENTELLA. Il cambio nominativo è consentito per abbonamenti a tariffa INTERO e biglietti.

Prezzi e punti vendita: https://www.ascolicalcio1898.it/biglietti-campionato-serie-c-girone-b-2024-2025/ Per l’acquisto online clicca qui: https://ascolicalcio1898.ticketone.it/catalog

