ASCOLI PICENO – In data 17 gennaio 2025 dalle ore 19:00 fino a cessata esigenza (massimo ore 06:00 del 18 gennaio 2025) la Falone Costruzioni ER srl con sede in Teramo (TE) Via Chiasso dell’Anfiteatro n. 3, procederà allo smontaggio della gru installata c/o il proprio cantiere in Viale Rimembranza/Via delle Convertite ad Ascoli.

Come previsto nell’ordinanza dirigenziale nr. 517 del 13/09/2023, saranno adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità

Dalle ore 19:00 del giorno 17 gennaio 2025 alle ore 06:00 del giorno 18 gennaio 2025:

Viale della Rimembranza, tratto che va dall’intersezione con Via Pretoriana fino all’ingresso della Scuola di Architettura e Design:

1) il divieto di sosta rimozione coatta ambo i lati;

2) interdizione alla circolazione veicolare e pedonale ,con l’obbligo di garantire l’accesso e l’uscita ai veicoli dei residenti qualora ce ne fosse la necessità;

Via Dino Angelini

– obbligo di proseguire dritto per tutte le percorrenze all’intersezione con Via Pretoriana fatta eccezione per i residenti/dimoranti;

Via Pretoriana

– obbligo di proseguire dritto all’intersezione con Via della Rimembranza.

Si avvisa che il varco di Via XX Settembre verrà disattivato fino al termine delle operazioni di smontaggio gru.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.