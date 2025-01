ASCOLI PICENO – È online il nuovo bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale. I giovani tra i 18 e i 28 anni potranno presentare domanda entro le ore 14 del . Per i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale XXII – Comune capofila Ascoli Piceno – saranno realizzati tre progetti: “Ascoltiamoci 2025” relativo al settore dei Servizi Sociali (24 volontari nei vari Comuni dell’Ambito); “Giovani Attivi 2025” relativo al settore educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport (in co-progettazione con il Comune di Macerata, Comune di Fermo e la Grimani Buttari, 4 volontari); “Riprendiamo il filo 6.0: cultura per l’inclusione” relativo al settore patrimonio artistico storico e culturale (in co-progettazione con il Comune di Ripatransone, 6 volontari).

Nello specifico il progetto “Ascoltiamoci 2025” prevede: 2 volontari alla Casa Albergo Ferrucci, 3 all’ufficio di coordinamento dell’Ats XXII, 4 ai Servizi sociali di Folignano, 3 a quelli di Acquasanta e 2 rispettivamente ad Arquata, Roccafluvione, Venarotta, Maltignano, Palmiano e Montegallo. Il progetto “Giovani Attivi 2025” prevede 4 posti all’Ufficio relazioni con il pubblico di Ascoli.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un uno solo dei progetti indicati.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’Ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Sul sito del Comune di Ascoli, all’indirizzo https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25312, è possibile scaricare il bando e reperire tutte le informazioni necessarie.

