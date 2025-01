“Si specifica che i lavori sono ancora in corso. Verrà comunque ripristinato il doppio senso di circolazione, con restringimento della carreggiata” affermano dall’Arengo

ASCOLI PICENO – Ordinanza dirigenziale 46 del egolamentazione della circolazione stradale in via Zeppelle -Circonvallazione nord per l’ultima fase dei lavori di consolidamento versante nord ad Ascoli.

“Si specifica che i lavori sono ancora in corso. Verrà comunque ripristinato il doppio senso di circolazione, con restringimento della carreggiata” affermano dall’Arengo. Ecco la loro nota stampa.

Con l’Ordinanza dirigenziale 46 del l’Amministrazione comunale dispone di istituire in Via Zeppelle-Circonvallazione Nord, nel tratto compreso tra il sottopasso Stadio e via N.Sauro, i seguenti provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale dal al salvo termine anticipato delle opere:

– revoca dell’Ordinanza Dirigenziale n.827 del istitutiva del senso unico di circolazione con relativa regolamentazione delle vie afferenti;

– ripristino del doppio senso di circolazione con restringimento di carreggiata al lato Nord e deviazione della stessa al lato Sud, garantendo in ogni punto una carreggiata utile di 7,00m per il transito a doppio senso dei veicoli;

– istituzione del limite massimo di velocità a 20km/h.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.