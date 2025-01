OFFIDA – Il Comune di Offida ha annunciato l’apertura del bando per il Servizio Civile Universale, un’opportunità rivolta a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Questa iniziativa consente ai giovani di partecipare a progetti di volontariato retribuito della durata di 12 mesi, rappresentando un’esperienza unica di crescita personale e di impegno per la comunità.

Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione accedendo esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) attraverso la piattaforma Domande On Line (DOL) al seguente indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le candidature devono essere inviate entro le ore 14:00 del 18 febbraio.

Per l’edizione 2025, il Comune di Offida ha attivato tre progetti che spaziano tra ambiente, assistenza e cultura: Ambientiamoci 6.0: tra montagna e mare, un focus sulla valorizzazione e tutela del territorio naturale; Il villaggio della speranza 6.0: piccoli passi, progetto dedicato al supporto e alla crescita delle giovani generazioni; Riprendiamo il filo 6.0: cultura per l’inclusione, iniziativa volta a promuovere la partecipazione culturale e l’integrazione.

Sul sito ufficiale del Comune di Offida (www.comune.offida.ap.it) è possibile consultare tutti i dettagli relativi ai progetti e alle modalità di partecipazione.

“Non lasciatevi sfuggire questa opportunità – conclude l’assessora Marica Cataldi – Mettersi al servizio della comunità significa fare qualcosa di concreto per il nostro territorio, per la cultura e per se stessi. Ogni volontario è una risorsa preziosa per il futuro di Offida. È il momento di mettersi in gioco: partecipate numerosi e diventate protagonisti del cambiamento!”

