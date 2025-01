Ascoli-Carpi, Serie C è in programma venerdì 31 gennaio, alle ore 20:30, al Del Duca di Ascoli Piceno.

ASCOLI PICENO- Sarà Giuseppe Rispoli di Locri è l’Arbitro designato per dirigere Ascoli-Carpi, match valido per la 25^ giornata del Campionato Serie C NOW, in programma venerdì 31 gennaio, alle ore 20:30, al Del Duca di Ascoli Piceno. Gli Assistenti sono Glauco Zanellati della sezione di Seregno e Andrea Manzini di Voghera. Quarto Ufficiale Davide Ammannati di Firenze.

Il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari adottati in occasione di Lucchese-Ascoli, ha inserito nell’elenco diffidati Gianluca Carpani, ammonito al “Porta Elisa” per la quarta volta da inizio stagione.

Sarà la gara di esordio sulla panchina bianconera di mister Cudini,

PRECEDENTI

Nella gara di andata pareggiata 2 a 2 a Carpi, in gol per il Picchio andarono Cozzoli e Corazza, ma alla fine della parita arrivò l’esonero di mister Carrera.

Venerdì sera sarà la quarta volte che i bianconeri e gli emiliani si incontreranno ad Ascoli. Nell’ultimo precedente in terra ascolana il 20 Ottobre 2018, in Serie B, il Picchio con Vivarini in panchina vinse per 1 a 0. Vittoria anche nella stagione precedente in B, nel 2017/18, terminò 2 a 0 con gol di Monachello e Mengoni. Nella stagione 2016/17 terminò 2 a 1 per gli ospiti guidati da Castori.

BIGLIETTI

Prezzi e punti vendita sono consultabili al link: https://www.ascolicalcio1898.it/biglietti-campionato-serie-c-girone-b-2024-2025/

Acquisto online sul sito Ticketone: https://ascolicalcio1898.ticketone.it/catalog Il cambio nominativo è consentito per gli abbonamenti a tariffa ‘Intero’ e per i biglietti.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.