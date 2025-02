ROCCAFLUVIONE – In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, nell’intera giornata di venerdì 7 febbraio 2025, a Roccafluvione, in piazza Aldo Moro, sarà messa a disposizione di chiunque passi di lì, “LA SCATOLA DELLE EMOZIONI”.

Una iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale di Roccafluvione che ha lo scopo di sensibilizzare grandi e piccoli su un tema purtroppo molto diffuso.

In questa scatola, ognuno potrà inserire il proprio pensiero, la propria esperienza o semplicemente la propria emozione, il proprio pensiero sull’argomento attraverso dei foglietti messi a disposizione (foglietti che possono rimanere anonimi). Sarà un angolo di “sfogo” per chi è in cerca di sostegno o per chi vuole darne.

Seguiranno incontri con esperti, sul tema del bullismo e del cyberbullismo anche in collaborazione con la ProLoco.

