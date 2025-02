Live Rimini-Ascoli

Stadio “Neri” di Rimini, 26esima giornata campionato Serie C Girone B

Il Rimini con 31 punti in classifica, -2 punti di penalizzazione, sfida il Picchio a quota 30 nell’anticipo del sabato sera.

Il tecnico bianconero conferma il 4-3-3, scelto Raffaelli in porta e con gli infortuni di Menna e Gagliolo, in difesa ecco la coppia Curado-Piermarin. Sorpresa a centrocampo con Bando in panchina e spazio ai nuovi acquisti Baldassin schierato mezzala e Odjer in regia.

FORMAZIONI UFFICIALI

RIMINI (3-5-2): Colombi; Bellodi, De Vitis (46’ Megelaitis), Lepri; Cinquegrano (85’ Gorelli), Malagrida (60’ Garetto), Langella, Fiorini (53’ Conti), Longobardi; Gagliano (53’ Cioffi), Parigi. A disp. Vitali, Falbo, Leonardi, Piccoli, Lombardi, Ubaldi. All.: Buscè.

ASCOLI (4-3-3): Raffaelli; Alagna, Curado, Piermarini, Adjapong (80’ Tremolada); Baldassin (46’ Maurizii), Odjer, Varone; Silipo (61’ D’Uffizi), Corazza (80’ Forte), Marsura. A disp.: Livieri, Zagaglia, Bertini, Cosimi, Re, Bando, Maiga Silvestri, D’Amore, Ciabuschi, Caucci, Gagliardi. All.: Cudini

ARBITRO – Lucio Felice Angelillo di Nola.

Assistenti Alessandro Cassano della sezione di Saronno e Gennantonio Martone di Monza. Quarto Ufficiale Antonio Spera di Barletta.

RETI: 58’ Parigi (R), 79’ rig. Cioffi (R)

NOTE: Ammoniti Odjer (A), De Vitis (R), Malagrida (R), Curado (A). Espulso al 45’ Marsura (A), Raffaelli (A). Rec. 3’ pt, 5’ st.Sono 180 i tifosi bianconeri presenti nel Settore Ospiti.

SECONDO TEMPO

95′ termina il match, sconfitta per il Picchio

90′ Sono 5 i minuti di recupero

86′ Ammonito Raffaelli, brutto intervento in uscita fuori area a gamba alta su Conti

85’cambio Rimini: esce Cinquegrano, dentro Gorelli

82′ Ammonito Curado

81′ Doppio cambio Ascoli: out Corazza e Adjapong, dentro Forte e Tremolada

80′ GOL Rimini di Cioffi dal dischetto infila Raffaelli che intuisce la direzione ma non arriva sul potente con un rasoterra

79′ RIGORE PER IL RIMINI entrata scomposta di Varone su Cinquegrano

71′ botta di Langella che finisce di poco a lato grazie a una deviazione di testa di Curado

62′ Cambio Ascoli: entra D’Uffizi esce Silipo

61′ Nel Rimini Esce Malagrida, dentro Garetto

58′ GOL Rimini con Parigi, che su assit di Cinquegrano, controlla infila con una bella girata col destro in diagonale

55- Ammonito Malagrida nel Rimini

53- Doppio cambio per il Rimini: dentro Cioffi e Conti, fuori Gagliano e Fiorini

46′ Riprende la gara, nel Picchio Maurizii al posto Baldassin. Nel Rimini Megelaitis al posto di De Vitis

PRIMO TEMPO

45′ rosso rosso diretto a Marsura dopo un intervento sulla caviglia di Langella.

41′ OCCASIONE ASCOLI Silipo si libera sulla destra dribbling e sinistro da fuori area para in due tempi Colombi

38′ Corner per il Rimini batte Fiorini, colpo di testa di Bellodi, pallone che finisce sul fondo

22′ Ammonito Odjer per un intervento in corsa sulla fascia su Cinquegrano

13′ OCCASIONE RIMINI Langella colpisce la traversa con un destro dal limite dell’area

12′ OCCASIONE RIMINI cross di Cinquegrano dalla destra, cross per Parigi , l’attaccante stoppa e poi rovescia, il portiere bianconero si fa trovare pronto

8′ gran tiro dalla distanza di Langella che ci prova dai 25 metri, indirizzato sotto al sette, blocca Raffaelli con sicurezza

4′ seconda occasione per l’Ascoli, botta di Silipo dal lato destro dell’area, palla sul fondo non di poco

3′ OCCASIONE ASCOLI punizione per il Picchio guadagnata da Marsura vicino al corner sul lato sinistro. Batte lo stesso Marsura, schema palla fuori per Odjer, botta da fuori che non trova la porta palla alta sul fondo

0- inizia il match

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.