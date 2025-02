ASCOLI PICENO – Si è concluso sabato 15 febbraio presso la sede del Comitato Ascoli Piceno il Corso Base di Formazione per volontari di Croce Rossa iniziato mercoledì 8 gennaio 2025.

Il Corso base offre a tutti coloro che aspirano a diventare volontari, una preparazione di base per assicurare una visione a tutto tondo delle numerose attività che si svolgono e per fornire dei validi strumenti di orientamento nella scelta dei tanti servizi che si potranno compiere, e sono davvero tanti, non soltanto in ambulanza.

Il presidente Loredana Borraccini ha affermato: “Al loro primo approccio in Aula, i futuri volontari giungono un pochino intimiditi e silenziosi, poi magicamente si aprono, rivelando la loro motivazione, le aspettative e l’orientamento. Tutti, giovani e meno giovani, di qualunque nazionalità, sono accomunati dalla stessa luce negli occhi, dalla stessa voglia di donare sé stessi e le proprie capacità al servizio degli altri quella voglia che gratifica e che fa stare bene. Sono 30 i neo volontari, loro insieme a tutti i volontari sono una risorsa speciale e preziosa. Benvenuti in questa grande famiglia. Voglio, con l’occasione, citare una frase con cui il Presidente Rosario Valastro accompagna la revisione degli obiettivi strategici 2018 2030 ‘Questa revisione strategica non è solo un aggiornamento ma un impegno rinnovato e concreto. È il nostro modo di dire al mondo che siamo pronti a rispondere alle sfide presenti e a quelle che arriveranno, a innovare, a cooperare e, soprattutto, a costruire un futuro più giusto, inclusivo e sostenibile, nel quale nessuno venga lasciato indietro. I nostri obiettivi strategici ribadiscono l’impegno dell’Associazione a promuovere l’equità e a valorizzare la dignità umana, contribuendo a una società coesa, resiliente e pacifica. Il nostro impegno non si esaurisce nella risposta alle emergenze. Guardiamo oltre, investendo nel futuro, formando le nuove generazioni, sensibilizzando la popolazione, rafforzando la cooperazione, diffondendo una cultura di solidarietà e non violenza. L’Umanità non è un concetto astratto: prende forma concreta nel sorriso che rivolgiamo alle persone che aiutiamo, nell’energia e nel cuore di chi dona il proprio tempo, nel rapporto di fiducia che si costruisce tra chi aiuta e chi è aiutato Grazie per essere parte di questo viaggio. Grazie per credere, ogni giorno, che insieme possiamo costruire un futuro migliore’ “.

