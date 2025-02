ASCOLI PICENO – Sono 26 i bianconeri convocati da Mister Cudini per Ascoli-Ternana, match valido per la 28^ giornata del Campionato Serie C NOW, in programma domani, alle ore 15, al Del Duca di Ascoli Piceno.

Indisponibili Menna, Cozzoli, che sta ultimando il protocollo di riatletizzazione (la settimana prossima si sottoporrà a controllo specialistico) e Gagliolo, alle prese con un problema muscolare alla coscia (la settimana prossima svolgerà ulteriori esami strumentali). Non ci sarà lo squalificato Marsura. Rimangono in diffida Bando e Menna.

PORTIERI: Livieri, Raffaelli, Zagaglia DIFENSORI: Adjapong, Alagna, Caucci, Cosimi, Curado, D’Amore, Maurizii, Piermarini CENTROCAMPISTI: Baldassin, Bando, Bertini, Carpani, Maiga Silvestri, Odjer, Tremolada, Varone ATTACCANTI: Ciabuschi, Corazza, D’Uffizi, Forte, Gagliardi, Re, Silipo.

Il tecnico bianconero Mirko Cudini ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia di Ascoli-Ternana: “La vittoria crea entusiasmo, tranquillità e ci ha permesso di lavorare in settimana con un piglio diverso. È stata una settimana particolare per via del recupero tardivo di qualche calciatore, non sempre abbiamo avuto l’organico al completo, ma oggi il gruppo è a disposizione. In infermeria abbiamo ancora Cozzoli, ma è abbastanza avanti, e Menna, che prosegue il recupero. Invece il recupero di Gagliolo si è un po’ complicato, aspettiamo la settimana prossima per valutare meglio”.

Sulla Ternana: “La Ternana è stata costruita per vincere il campionato, ha una rosa che per qualità, esperienza e struttura fisica è la più omogenea e completa, ha giocatori che possono determinare in qualsiasi momento. Sta attraversando un momento di flessione, ma per noi è un grande stimolo affrontarla in casa, in questo momento abbiamo grandissima autostima, mi auguro migliori sempre più, giochiamo in casa e quindi ce la giochiamo come dobbiamo, sapendo di affrontare una squadra importante. Abbiamo grande rispetto per l’avversario, ma non timore, dobbiamo stare molto attenti e curare i dettagli perché faranno la differenza. Avremo di fronte una squadra che sa giocare in tanti modi, agguerrita e vogliosa di riscattare la sconfitta col Campobasso e noi dovremo dare continuità a quello che abbiamo mostrato in due gare su tre, ovvero attaccamento, determinazione, voglia di lottare e di fare risultato”.

