CASTORANO – Sarà la bellissima Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, madrina ufficiale di “Trionfo Rosso, Gloria Mondiale”, il grande evento organizzato dalla Scuderia Ferrari a Castorano che avrà luogo il prossimo 9 marzo.

A darne l’annuncio è il Presidente del Club, Ivan Ameli, dopo che senza svelarne l’identità aveva anticipato la presenza della Miss in occasione della presentazione ufficiale col Sindaco, Rossana Cicconi. “Sebbene la Maggiorana non ha bisogno di presentazioni – ha detto Ameli – mi corre l’obbligo sottolineare che è una delle più belle marchigiane veraci quantomeno degli ultimi anni, essendo nata a San Severino Marche e cresciuta a Montegiorgio. I primi passi nel mondo dello spettacolo li muove già nel 2010 come ballerina televisiva, entrando a far parte dei corpi di ballo di alcune trasmissioni televisive delle reti Rai e Mediaset. Nel 2011 partecipa come valletta alla prima edizione del game show “Avanti un altro!” condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Nel 2012 partecipa come concorrente al programma Veline, grazie al quale, pur non arrivando alle fasi finali del programma, l’anno successivo viene scelta come “paperetta” dell’ultima edizione di Paperissima, condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Sempre nel 2013 è nel cast del film Un fantastico via vai, diretto da Leonardo Pieraccioni. Nel 2017 è nel cast dell’ultima stagione della fiction L’onore e il rispetto, trasmessa da Canale 5.

Il 18 settembre 2018 è stata eletta Miss Italia durante la finale del concorso disputatasi a Milano, presentata da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta e trasmessa in diretta su LA7 e LA7d. Alle finali del concorso di bellezza forse più famoso del Mondo è acceduta con il titolo di Miss Marche ed è la prima miss fermana ad aggiudicarsi la vittoria e nella storia del concorso la prima vincitrice, regolarmente sposata con l’imprenditore edile Emiliano Pierantoni, che in veste di pilota correrà questa stagione col team di Marzialetti. È stata, inoltre, assieme a Nadia Bengala, la Miss Italia eletta meno giovane, a ventisei anni d’età. Da gennaio 2020 è tra i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5”. Ameli poi ha ricordato l’intenso programma: “La prima attrazione è sicuramente rappresentata dalla celebrazione in Municipio dell’intesa “Castorano paese amico di Maranello” che vedrà la storica firma dell’accordo con Luigi Zironi, notissimo ed altrettanto apprezzato Sindaco del celebre comune che dal 1943 è la sede dello stabilimento della Ferrari. A seguire ci sarà poi il conferimento della cittadinanza onoraria della Città di Castorano per meriti sportivi al grande pilota vicecampione del Mondo, Giammarco Marzialetti.

Oltre a questi due storici momenti ufficiali che vedranno coinvolta l’Amministrazione comunale, l’evento farà vivere a tutta la cittadinanza ed ai visitatori almeno altri tre situazioni assolutamente d’eccezione: il saluto del Corpo bandistico di Venagrande col presidente Bruno Di Marco e dei giovani dell’Istituto Cdis Spinetoli che canteranno l’Inno di Mameli; la parata equestre “Stile ed Eleganza” diretta dal Maestro Daniele Cannellini del Centro ippico “Le Coste”; la parata per le vie di Castorano di super-car con in testa la Ferrari 296 Gt3 vicecampione del Mondo guidata da Marzialetti; la presentazione ufficiale della Scuderia Ferrari Mrnc12 con tutto lo staff, i piloti e soprattutto le auto che prenderanno parte al prossimo Campionato mondiale”. “Le sorprese però non finiranno qui – ha concluso Ameli -, ne abbiamo in serbo almeno altre due di rilevanza nazionale, che oltre ad un parterre di autorità assolutamente d’eccezione renderà quest’evento più che speciale, oserei dire memorabile”.

