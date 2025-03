ASCOLI PICENO – Finalmente un po’ di sole, parlando a livello sportivo.

L’Atletico Ascoli è reduce dalla vittoria casalinga, domenica 2 marzo, allo stadio “Don Mauro Bartolini” di Monticelli contro il Castelfidardo, match valevole per il girone F di serie D.

Il prossimo avversario sarà l’Avezzano da affrontare in terra abruzzese.

Il portale del Club ascolano ha intervistato il capitano Matteo D’Alessandro, ecco le sue dichiarazioni: “Le prestazioni a mio avviso non sono mai mancate, ma in termini di risultato abbiamo raccolto sicuramente meno di ciò che avremmo meritato. Domenica contro il Castelfidardo si è vista una squadra matura e desiderosa di prendersi ciò che era tornato il momento di prendersi ed è stato bello ritornare a festeggiare tutti insieme. Domenica andremo ad Avezzano e sarà un altro match difficile contro una squadra, l’unica, capace di battere sia all’andata che al ritorno la capolista Sambenedettese. Cercheremo di dare continuità di risultati su un campo per tradizione ostico e sicuramente ci sarà bisogno di un coinvolgimento massimo da parte di tutti noi ragazzi. La classica è molto corta e secondo me si stanno delineando quelli che sono i valori delle squadre di questo girone F. Credo per noi sarà fondamentale fare i punti necessari per agguantare l’obiettivo salvezza per poi provare a migliorare il fantastico piazzamento della scorsa stagione che significherebbe playoff. La società è ambiziosa, il Mister, lo staff e noi giocatori affamati e pronti per un grande finale di stagione”.

