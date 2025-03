Iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale e messa in opera da mani d’oro del paese. Le favolose mani creative di tutte quelle signore del paese che da anni si radunano nella serata del mercoledì per cucire, ricamare, lavorare ai ferri

ROCCAFLUVIONE – Domenica 9 marzo, in occasione della “Fiera delle Piante”, a Roccafluvione prenderà vita “Zampilli di fiori”, una fontana in cui si potrà ammirare lo “scroscio” di fiori ad uncinetto create dalle “Donne per Roccafluvione”. Iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale e messa in opera da mani d’oro del paese. Le favolose mani creative di tutte quelle signore del paese che da anni si radunano nella serata del mercoledì per cucire, ricamare, lavorare ai ferri daranno vita ad un tocco di creatività unico.

La fontana che da anni è parte di piazza Aldo Moro, da domenica avrà una nuova veste: diventerà un giardino di creatività, manodopera e bellezza.

Sarà un’opera che rimarrà stabile, un modo per portare colore, per mettere in mostra le doti e i talenti del paese per tutti i passanti, un’idea che ha come obiettivo fondamentale la bellezza del paese ed anche un modo per avere quel pizzico di primavera a portata di mano, tutto l’anno.

