Probabilmente gli ascolani avrebbero meritato qualcosina di più. Una partita bella e dinamica nonostante non siano arrivate delle reti

ASCOLI PICENO – Pari e patta.

Nel pomeriggio di domenica 9 marzo l’Atletico Ascoli ha pareggiato 0-0 contro l’Avezzano in trasferta in Abruzzo, match valevole per il girone F di serie D.

Una partita che, nonostante le porte inviolate, è stata bella e dinamica. Ai punti probabilmente i bianconeri avrebbero meritato qualcosina di più.

Gli ascolano arrivano a quota 36 punti im classica col settimo posto.

Di seguito il tabellino completo

Avezzano: Cultraro; Senese, Sbardella (10’st Ferrandino), Bassini, Allessi; Cannavaro, Selvaggio, Mascella; Konate (47’st Barbetta), Pozatzidis (24’st Litteri, 40’st Vantaggiato), Ferrari.

A disp. Esposito, Capitanio, Lapenna, Gorobsov, Quaranta.

All. Pagliarini

Atletico Ascoli: Pompei, Baraboglia, Nonni, Severini (32’st Scimia), Olivieri, Maio, Vechiarello, Feltrin, D’Alessandro, Didio, Ascoli.

A disp. Galbiati, Coquin, Ceccarelli, Dondoni, Camilloni, Clerici, Cofini, Antoniazzi.

All. Seccardini

Arbitro: Palmieri di Avellino

Ammoniti: Lapenna, Ferrari, Konate (AV)

