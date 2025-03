ASCOLI PICENO – Soddisfazione per il gioco espresso, qualche rammarico per non aver portato a casa l’intera posta in palio.

L’Atletico Ascoli ha pareggiato, nel pomeriggio di domenica 9 marzo, 0-0 contro l’Avezzano in Abruzzo, match valevole per il girone F di serie D.

A fine gara si è presentato mister Simone Seccardini, ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Noi volevamo vincere, ovviamente. Punto su un campo duro, anche dal punto di vista del manto erboso. Non era facile esprimere il nostro tipo di gioco ma abbiamo comunque da recriminare su quattro-cinque palle goal nitide. Forse c’era anche un rigore netto all’ultimo minuto per un fallo del portiere abruzzese che si disinteressa del pallone e colpisce il nostro giocatore. Episodi che vanno contestualizzati, è comunque un punto prezioso che muove la classica. Ci avviciniamo alla salvezza e poi, ad obiettivo acquisito, strizzeremo l’occhio ai PlayOff. Questo è un campionato dove tutto può succedere, pensiamo allo stesso Avezzano che ha battuto due volte la capolista Samb”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.