ASCOLI PICENO – Nella giornata di ieri, lunedì 10 marzo, a due giorni dalla Festa delle Donne, presso la Bottega del Terzo Settore, si è tenuta la presentazione pubblica di “Volare”, associazione che ha lo scopo di diffondere la cultura del rispetto dei diritti umani contro ogni forma di prevaricazione e violenza.

All’incontro, sono intervenuti, il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, il vice sindaco e assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni, l’assessore alle pari opportunità, Annagrazia Di Nicola ed i soci.

L’approccio utilizzato dall’associazione è multidisciplinare, infatti, gli associati sono tutti in possesso di esperienza specifica nel settore riguardante le varie attività che “Volare” si prefigge di raggiungere. A partire dalla Presidente, Rita De Angelis, (magistrato con lunghissima esperienza nelle problematiche suddette, sia in materia civile che in materia penale), la vice presidente, l’avv. Annalisa Corradetti, (con comprovata esperienza, sia nel settore civile che in quello penale), la segretaria e tesoriera, Alessia Serrao, assistente sociale e sociologa (in servizio presso il Comune di Ascoli Piceno) e gli altri membri: Marco Quercia, psichiatra con lunga esperienza maturata presso il SERT nel settore delle tossicodipendenze, Pierluigi Cinelli, civilista con esperienza nel settore delle cause di famiglia, la prof. Patrizia Palanca, ex dirigente scolastico, attualmente direttore della Scuola Accademica ITS (Istituto Tecnico Superiore) post diploma, afferente alla fondazione “Nuove Tecnologie & Made in Italy nelle Marche” e Presidente della commissione consigliare delle politiche sociali per il Comune di Ascoli Piceno, con delega al sistema ITS e alla formazione terziaria.

La Presidente, Rita De Angelis, ha affermato che per quanto attiene la violenza di genere, l’associazione ha lo scopo principale non solo quello di fornire ascolto, supporto e un primo indirizzo a chi, esposto a violenza, ne abbia bisogno, ma anche di diffondere e promuovere la cultura del rispetto dei diritti. Verso questa direzione, uno dei principali obiettivi di “Volare” riguarderà le giovani generazioni, con un’offerta formativa nelle scuole, al fine di educare i ragazzi e le ragazze al rispetto dei diritti umani nei percorsi scolastici.

Un primo intervento formativo, sarà quello in programma mercoledì 12 marzo, presso il liceo economico sociale di Ascoli Piceno, avente ad oggetto la trattazione del tema della violenza sessuale.

