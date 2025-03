ASCOLI PICENO – È tempo di ricaricare le batterie in vista del rush conclusivo.

Questo fine settimana il girone F di serie D riposa per causa sosta.

Per l’Atletico Ascoli, reduce dal pareggio di Avezzano, giorni in più per riposare ma anche per allenarsi con più tempo a disposizione in vista del match con l’Isernia previsto alla ripresa.

Il portale del Club ascolano ha intervistato il difensore Edoardo Baraboglia, ecco le sue dichiarazioni: “Ad Avezzano è stata un partita molto combattuta contro una squadra organizzata che come noi era alla ricerca di punti. Il nostro rimpianto è non aver sfruttato le tante occasioni da gol. Per quanto riguarda il fallo/non fallo su di me posso dire che io la palla l’ho toccata e posso assicurare che il portiere mi ha colpito in testa, quindi la decisone dell’arbitro di dare punizione contro di noi mi è sembrata eccessiva. La sosta viene in un momento delicato del campionato, però la useremo al meglio per arrivare pronti per il rush finale. Con l’Isernia, come per tutte le altre partite di questo campionato, non sarà scontato il risultato ma noi dovremmo fare di tutto per portare a casa l’intera posta e avvicinarci sempre di più alla salvezza”.

