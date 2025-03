L’appuntamento si è svolto in presenza dell’assessore regionale Andrea Maria Antonini che ha specificato: “E’ fondamentale il contributo di tutti per sostenere e diffondere le opportunità per gli enti”

ASCOLI PICENO – Tappa ad Ascoli Piceno presso la Bottega del Terzo Settore questa mattina, 12 marzo, per il ciclo di incontri di presentazione dei progetti rivolti al Terzo settore ai quali la Regione destina otto milioni di euro tramite due Avvisi finanziati dal Fondo Sociale Europeo plus 2021/2027.

L’appuntamento si è svolto in presenza dell’assessore regionale Andrea Maria Antonini che ha specificato: “E’ fondamentale il contributo di tutti per sostenere e diffondere le opportunità per gli enti del Terzo Settore interessati ai progetti di innovazione sociale. Oggi sono presente, oltre che per la delega alla Cooperazione, soprattutto per sostenere un settore che reputiamo davvero molto importante. Da ascolano ho visto nascere la Bottega del Terzo settore – ha aggiunto Antonini che ha voluto ringraziare pubblicamente l’assessore regionale al Terzo Settore Chiara Biondi – e conosco il ruolo determinante di responsabilità che svolge su tutto il territorio ascolano con il coinvolgimento di tante associazioni e tanti Comuni”.

Il ciclo di incontri è promosso dalla Regione per presentare le nuove opportunità di finanziamento destinate al terzo settore, attraverso gli avvisi pubblici per il sostegno alla realizzazione di progetti di innovazione sociale. Durante gli incontri è possibile confrontarsi con esperti del settore, approfondire i dettagli sugli avvisi pubblici e ricevere informazioni pratiche su come accedere ai fondi e presentare le proprie idee progettuali. L’iniziativa nasce da un percorso di amministrazione condivisa, realizzato in collaborazione con CSV Marche e il Forum del Terzo Settore Marche. I prossimi appuntamenti si svolgeranno a Jesi (19 marzo), Fermo (26 marzo) e Fano (2 aprile).

Tutte le informazioni riguardo ai due avvisi:

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Terzo-settore/Contributi-agli-ETS

