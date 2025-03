ASCOLI PICENO – Una mattinata molto gradevole ha accolto una manifestazione sportiva molto sentita e nota.

Oggi, 14 marzo, ad Ascoli Piceno ha preso il via la quinta tappa della Tirreno-Adriatico con partenza da piazza del Popolo. Un bel sole ha sconfitto una pioggerellina che non ha intaccato l’entusiasmo e la curiosità di tante persone accorse per vedere con i propri occhi lo scettro della “Corsa dei Due Mari” e i numerosi corridori provenienti da vari Paesi del Mondo.

Presente il sindaco Marco Fioravanti insieme all’assessore dello Sport Nico Stallone, entrambi soddisfatti per la vetrina turistica che la competizione sportiva ha portato alla città delle Cento Torri grazie anche alla copertura Rai e di altre televisioni straniere. In piazza era presente anche il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, in città da ieri dove era apparso anche il Commissario Europeo per la pesca, il cipriota Costas Kadis per una visita istituzionale nel Piceno.

Presenti svariate troupe italiane e straniere per immortalare e intervistare i ciclisti e riprendere scorci di Ascoli, molto apprezzata dai colleghi esteri.

Molti cittadini, ma anche appassionati di ciclismo provenienti da Comuni e regioni vicine, hanno potuto assistere alla partenza e ovviamente l’italiano Filippo Ganna, attualmente leader della manifestazione in maglia azzurra, è stato osannato e applaudito. Presenti anche molte scolaresche.

Alle 10.30 la partenza da piazza del Popolo e l’attraversamento nel centro storico per poi prendere la strada per Pergola, tappa di arrivo prevista nel primo pomeriggio.

Di seguito il video della partenza

