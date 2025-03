Un’occasione per scoprire storie nascoste, condividere esperienze e riflettere insieme su come la memoria archivistica possa illuminare il futuro

ASCOLI PICENO – L’Archivio di Stato di Ascoli Piceno illustra l’iniziativa culturale degli incontri “Lanterne Archivistiche 2025”.

Un ciclo di conversazioni che metteranno in luce l’importanza degli archivi nella storia e nel presente. Un’occasione per scoprire storie nascoste, condividere esperienze e riflettere insieme su come la memoria archivistica possa illuminare il futuro. Si vivranno esperienze immersive che permetteranno al pubblico di entrare in contatto con la storia in modo diretto e coinvolgente. Si offrirà alla comunità l’opportunità di comprendere l’importanza della conservazione documentale e del patrimonio culturale, temi fondamentali per la crescita e lo sviluppo di ogni società.

Storici, ricercatori, insegnanti, professionisti, appassionati di storia e persone comuni condivideranno l’interesse per la memoria storica.

Un’occasione per scoprire come le storie delle persone siano intrecciate con quella più ampia della società.

Di seguito specificato il calendario degli incontri:

20.03.2025: BARBARA RUCCI Insegnante, ricercatrice storica – Percorsi di ricerca attraverso il patrimonio documentario dell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno

27.03.2025: CHIARA VENINATA Archivista e Direttore dell’Istituto Centrale per gli Archivi – Fuori dal labirinto: nuovi orizzonti di accesso agli archivi

10.04.2025: GIULIANO DE ANGELIS Professore e ricercatore storico – Giochi proibiti tra le carte d’archivio

29.05.2025: Mons. FEDERICO GALLO – Direttore della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano – Carneade! Chi era costui?». Il ritrovamento del libricciolo di don Abbondio

05.06.2025: FOSCO VAGLIENTI – Docente di Storia Medievale dell’Università degli Studi di Milano – Un affare di famiglia. Gli Sforza, Ascoli e la Marca

