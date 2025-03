ASCOLI PICENO – Si torna al calcio giocato.

Nel pomeriggio di domenica 24 marzo l’Atletico Ascoli affronterà, allo stadio “Don Mauro Bartolini” di Monticelli, l’Isernia.

Match valevole per il girone F di serie D.

Alla vigilia ecco l’intervista al mister Simone Seccardini riportata dal portale del Club ascolano: “Nell’arco di una stagione ci sono sempre dei momenti di difficoltà. Abbiamo vissuto delle gare in cui, nonostante le buone prestazioni, non siamo riusciti a raccogliere quanto avremmo meritato ma i ragazzi hanno sempre continuato a credere fortemente nel lavoro quotidiano. Fare 4 punti nelle ultime due partite, senza subire gol, ci ha permesso di risollevare il morale e sono sicuro che questo finale di stagione ci ripagherà di tutti i sacrifici che si stanno facendo. Per evitare di ripetere gli errori fatti in passato dobbiamo evitare di essere frenetici. Sappiamo che l’Isernia avrà un grande spirito combattivo e sarà affamata di punti, vista la classifica attuale, ma noi dovremo essere bravi a mantenere la calma e la lucidità. Vincere la partita di domenica sarebbe fondamentale, perché ci permetterebbe di avvicinarci alla quota dei 40 punti e ci porterebbe ad un passo dal nostro obiettivo principale, la salvezza. Una volta raggiunta questa meta, affronteremo le restanti partite cercando di fare più punti possibili per chiudere il campionato nel miglior modo possibile”.

