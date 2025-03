ASCOLI PICENO – “Strade”. Non poteva che essere questo il nome del progetto che racchiude gli obiettivi e il calendario delle celebrazioni previste per i 30 anni di “On the Road”, cooperativa sociale che si è sviluppata tra Marche, Abbruzzo e Molise e che, grazie alla propria attività capillare, è ormai punto di riferimento del territorio per gli ambiti di cui si occupa: dalla tratta e lo sfruttamento all’inclusione, dalla violenza di genere alla povertà, dal lavoro alla formazione. E proprio nel e per il territorio che la ospita e sostiene da così tanto tempo, On the Road ha ideato “STRADE – Territori che creano nuovi spazi di comunità”, un calendario di appuntamenti, tra San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno, finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e da Banca Di Ripatransone e del Fermano – Credito Cooperativo e Coop Alleanza 3.0 zona Macerata – Fermo, Ascoli e Abruzzo con il patrocinio dei Comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e della Provincia di Ascoli Piceno.

Il 28 marzo e il 4 aprile si svolgeranno i primi due appuntamenti a San Benedetto del Tronto, presso l’Hotel International. Il 9 e 10 aprile protagonista sarà invece Ascoli Piceno, tra le vie storiche del centro e lo splendido Teatro dei Filarmonici. Tutti gli eventi sono stati ideati per sensibilizzare i già numerosi stakeholders di On the Road e per promuovere buone pratiche a favore dei diritti umani, sociali e civili e dell’integrazione, sostenendo un pensiero critico per andare oltre le forme di assistenzialismo e offrendo spazi di discussione e di apprendimento pratico, oltre all’attenzione dedicata al mondo del lavoro, come reinserimento e parte di un processo di autodeterminazione e autonomia.

Ed è al mondo del lavoro che saranno dedicati i primi due eventi in calendario. Quello del 28 marzo, dal titolo “Working Roads”, con il coinvolgimento di Radio Incredibile, sarà finalizzato a creare un contesto di networking tra le imprese già vicine a On the Road e ad intercettare nuove realtà produttive, oltre che del tessuto imprenditoriale, delle amministrazioni locali. Mentre il 4 aprile sarà il giorno del “Recruiting Day”, che avrà l’obiettivo di offrire un’opportunità concreta a chi è in cerca di lavoro, attraverso il coinvolgimento di Aziende ed Agenzie per il Lavoro locali che daranno la loro disponibilità ad effettuare colloqui orientativi e di pre selezione. Gli appuntamenti di San Benedetto del Tronto presso l’Hotel International saranno entrambi riservati agli addetti ai lavori, data la natura operativa e tecnica degli eventi stessi.

Sarà il 9 e il 10 aprile ad Ascoli Piceno che On the Road si aprirà al territorio e alla comunità con due eventi gratuiti e per tutti e tutte, tra sensibilizzazione, conoscenza, ricordi, approccio innovativo e laboratori formativi. L’iscrizione ai due eventi di Ascoli Piceno è obbligatoria sul sito www.ontheroad.coop.

Il 9 aprile è il giorno dedicato ad una passeggiata sonora unica nel suo genere, tre le affascinanti vie del centro storico di Ascoli Piceno, accompagnati dall’associazione artistica 7-8 chili. Camminando – per strada – i partecipanti all’esperienza sensoriale ascolteranno un suggestivo racconto sulla storia di On the Road, tra memoria, emozioni e speranze, in uno storytelling immersivo che unirà l’ascolto alle arti visive performative.

Il 10 aprile si svolgerà invece l’importante convegno finale del progetto “STRADE”, il culmine delle celebrazioni, che avrà luogo nella cornice unica del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno. Un’intera mattinata, moderata da Silvia Silvozzi di Bottega del Terzo Settore, per discutere di lavoro sociale, diritti umani, sociali e civili e di divulgazione, grazie agli interventi di ospiti d’eccezione, alla presenza di persone interessate alle tematiche, amministratori locali, stakeholders del territorio, mondo dell’istruzione, Terzo Settore e imprese. La giornata si concluderà, poi, presso Bottega del Terzo Settore per il laboratorio di psicodramma gestito dallo psicologo Andrea Fiorilli e dalla psicologa e psicoterapeuta Greta Bonfigli, che porterà i partecipanti a creare un manifesto collettivo che sintetizzi le principali istanze e riflessioni emerse durante il convegno, un’opera collettiva attraverso la fotografia, il disegno, la poesia o la scultura, come mezzo per esprimere emozioni e riflessioni sul tema del convegno.

“Rivolgo un caloroso augurio da parte della grande famiglia di Bottega del Terzo Settore a On the Road per questo importante compleanno! Un traguardo che celebreremo anche insieme con momenti di divulgazione e partecipazione. 30 anni che rappresentano tutto l’impegno appassionato e duraturo su temi cruciali come – tra gli altri – l’integrazione e i diritti umani, sociali e civili”, ha ricordato Marco Regnicoli, Presidente di Bottega del Terzo Settore.

“Gli eventi inizieranno con un focus sul mondo del lavoro, segno tangibile dell’attenzione che ad esso dedichiamo, come strumento di inclusione nella società e parte integrante di un processo di autodeterminazione e autonomia capace di portare valore al territorio in cui On the Road opera”, ha dichiarato Lara Carosi, Responsabile dell’Area Servizi al Lavoro della Cooperativa On the Road.

“Siamo felici di poter festeggiare 30 anni di attività nel e per il nostro territorio, ed emozionate nel mettere in atto un progetto per noi sfidante come “STRADE”. Un doveroso grazie va quindi alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e a Bottega del Terzo Settore per il sostegno e la sensibilità, alla Banca Di Ripatransone e del Fermano – Credito Cooperativo e a Coop Alleanza 3.0 zona Macerata – Fermo, Ascoli e Abruzzo per non averci fatto mancare il loro supporto. Inoltre, un grazie speciale all’immancabile Radio Incredibile, all’Associazione 7-8 chili e a tutti e tutte le dipendenti, le persone collaboratrici e amiche di On the Road per la passione che ci guida ogni giorno”, ha sottolineato Silvia Fabrizi, Vice Presidente della Cooperativa On the Road.

“Con il progetto “STRADE” ci impegniamo a essere promotrici di una specifica visione del lavoro sociale, per contribuire a creare una coscienza collettiva che riconosca le caratteristiche individuali delle persone e le trasformi in risorse, oltre a stimolare lo sviluppo di un’imprenditoria etica e davvero innovativa”, ha concluso Laura Gaspari, Responsabile dell’Area Violenza di Genere della Cooperativa On the Road.

Tutti i dettagli sugli eventi disponibili su www.ontheroad.coop sulla pagina Facebook “On the Road Società Cooperativa Sociale” e il profilo Instagram @ontheroadcoop.

