Nuovo aperitivo letterario, realizzato dalla Libreria Prosperi in collaborazione con La Birretta, venerdì 4 aprile alle ore 18.30 per la presentazione del libro “La storia del Milan. Il romanzo rossonero” del giornalista sportivo Stefano Ravaglia, pubblicato dalla casa editrice Diarkos. Il giornalista Leonardo delle Noci dialogherà con l’autore. L’evento si terrà, appunto, presso il locale La Birretta in via Largo Crivelli 1.

Centoventicinque anni, tanti successi ma anche qualche caduta: dai baffetti ottocenteschi del fondatore Kilpin al carisma di Liedholm, dalla classe cristallina di Van Basten e Kakà alla forza trascinante di Gattuso. In mezzo, una bandiera tenuta sempre alta e passata di mano in mano dai suoi più importanti alfieri: Cesare e Paolo Maldini, Gianni Rivera, Franco Baresi. Ma anche la curva, la Fossa, le Brigate e tutti i Milan Club sparsi per il mondo che accompagnano la squadra ovunque giochi. Questo libro racconta la storia del club rossonero dalla sua fondazione ai giorni nostri, per celebrarne i successi ma per ricordarne anche le sconfitte, da cui il Milan si è sempre rialzato per vincere ancora. La storia del Milan è anche la storia del calcio e della sua evoluzione: si parte dal “vecchio” Milan, quello appartenente a un’epoca romantica e genuina, quello popolare dei casciavit, per arrivare a un club moderno, all’avanguardia, entrato nella nuova era del calcio globale. Storie di partite ma soprattutto storie di uomini passati sotto la Madonnina, tra chi ha scolpito sulla pietra il suo nome e chi invece non ha retto il peso di quella maglia così ingombrante. Un romanzo storico, un romanzo rossonero.

Stefano Ravaglia (Ravenna, 1985) è giornalista sportivo, scrittore e conduttore. Lavora per Icaro Tv e Ravenna24Ore e si occupa, oltre che di calcio, di basket, pallavolo e Formula Uno. “Milanologo”, come ama definirsi, ha seguito e continua a seguire il Milan in Italia e in Europa. Collezionista e appassionato di storia del calcio e in particolar modo di calcio inglese, ha creato la community Tradizione Rossonera su Facebook, Instagram, Youtube e TikTok, in cui conserva la memoria storica del Milan. Ha pubblicato Il pallone con i pentagoni (2016), Dietro la porta (2018) e Lettere da Liverpool (2020).

