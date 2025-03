ASCOLI (3-5-2): Raffaelli; Alagna, Piermarini, D’Amore; Adjapong (35’ st Silipo), Baldassin (35’ st Maurizii), Odjer (15’ st Bando), Varone, Marsura; Tremolada (35’ st Corazza), D’Uffizi (38’ pt Ciabuschi). A disp.: Livieri, Zagaglia, Curado, Bertini, Cosimi, Maiga Silvestri, Toma, Caucci, Gagliardi. All. Di Carlo

VIS PESARO (3-4-1-2): Vukovic; Palomba (38’ st Di Renzo), Coppola, Zoia; Ceccacci (26’ st Peixoto), Paganini, Pucciarelli, Tavernaro (20’ st Orellana); Di Paola; Nicastro, Okoro (38’ st Lari). A disp.: Pozzi (P), Mariani (P), Tonucci, Neri, Schiavon, Raychev. All.: Gennari.

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido

NOTE: Ammoniti Mister Di Carlo (A), Paganini (V), D’Uffizi (A), Ciabuschi (A), Coppola (V), Nicastro (V). Spettatori 5.087 (di cui 2.473 abbonati) per un incasso di 29.662,52 € (rateo abbonamenti 16.250,12 €). Rec. 1’ pt, 5’ st.

Questo il commento di Mister Di Carlo al termine di Ascoli-Vis Pesaro

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra molto fisica, dotata di tecnica e velocità, abbiamo dato tutto anche per cercare di vincere fino alla fine, mi è piaciuto lo spirito della squadra, abbiamo cercato sempre di andare a fare gol, abbiamo avuto due o tre occasioni, così come la Vis Pesaro; non abbiamo mai mollato. Quando si dà tutto bisogna fare i complimenti alla squadra, mi sono piaciute la volontà e la voglia di andare sopra all’avversario, entrambe le squadre a tratti hanno mostrato le proprie qualità”.

Questo il commento di Ivan Varone al termine di Ascoli-Vis Pesaro:

“Sarebbe stato importante vincere, per noi e per l’ambiente, mi dispiace per l’occasione avuta, ho sbagliato e da capitano mi assumo la responsabilità. Siamo partiti male, poi il Mister ha cambiato, siamo passati al 4-2-3-1, alla fine abbiamo avuto più occasioni noi della Vis Pesaro per fare gol. Avremmo voluto vincere e potevamo farlo, siamo rammaricati per le occasioni avute e non sfruttate, io per primo, ora abbiamo ancora quattro partite per prendere punti. Con questi mancati tre punti abbiamo buttato via la possibilità di agganciare i play off. Per giocare ad Ascoli servono responsabilità e carattere, ora abbiamo quattro finali e dobbiamo cercare di vincere più partite possibili”.

