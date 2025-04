ASCOLI PICENO -Sono 26 i bianconeri convocati da Mister Di Carlo per la sfida di campionato col Gubbio, in programma domani, alle ore 17:30, al Barbetti di Gubbio. Tornano a disposizione Gagliolo e Cozzoli, rientrano dalla squalifica Carpani e Menna, ancora out Re, Cosimi, Forte (problema muscolare al retto femorale) e D’Uffizi (infiammazione al flessore). Gli ultimi due rientreranno in gruppo la settimana prossima.

PORTIERI: Livieri, Raffaelli, Zagaglia

DIFENSORI: Adjapong, Alagna, Cozzoli, Curado, D’Amore, Gagliolo, Maurizii, Menna, Piermarini, Toma

CENTROCAMPISTI: Baldassin, Bando, Bertini, Carpani, Maiga Silvestri, Odjer, Tremolada, Varone

ATTACCANTI: Ciabuschi, Corazza, Gagliardi, Marsura, Silipo.

Diffidati: Bando, D’Amore, Piermarini

Indisponibili: Cosimi, D’Uffizi, Forte, Re

