ASCOLI PICENO – Un po’ di comprensibile amarezza ma anche tanto orgoglio.

L’Atletico Ascoli ha pareggiato, nel pomeriggio di domenica 6 aprile, contro il Chieti per 2-2 allo stadio “Del Duca”, match valevole per il girone F di serie D.

I bianconeri conducevano per 2-0 ma poi sono stati raggiunti dai neroverdi. Era la prima volta per il Club del patron Giordani nell’impianto principale della città, struttura che ha visto la serie A e B con l’Ascoli Calcio.

A fine gara, come di consueto, si è presentato mister Simone Seccardini. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Peccato per i due gol presi, da palle inattive. Soprattutto per la rete subita a 60 secondi dalla fine del primo tempo. Prendiamo comunque un buon punto contro una squadra forte come il Chieti che muove la classifica e abbiamo fatto una buonissima partita e figura all’esordio assoluto in uno stadio di grande livello come il Del Duca. L’Atletico Ascoli ha fatto tutto quello che doveva e poteva fare, ricordiamoci che il Chieti è una squadra di qualità ed esperienza molto importante”.

