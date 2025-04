Sono infatti in programma una serie di eventi tra loro coordinati finalizzati a promuovere l’adozione di stili di vita corretti e in particolare a svolgere maggiore attività fisica

ASCOLI PICENO – Iniziativa sociale.

“Strumenti sportivi di prevenzione della salute”.

E’ questo il titolo di un progetto che A.S.D. APS Nicola Tritella U.S. Acli, col patrocinio e il contributo della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, realizzerà ad Ascoli Piceno nel mese di Aprile.

Sono infatti in programma una serie di eventi tra loro coordinati finalizzati a promuovere l’adozione di stili di vita corretti e in particolare a svolgere maggiore attività fisica.

Si parte venerdì 11 aprile in occasione della Giornata mondiale del Parkinson.

Si tratta di un tipo di demenza che è in crescente aumento nella popolazione generale ed è stata definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità una priorità mondiale di salute pubblica. Attualmente si stima che nel mondo oltre 55 milioni di persone convivono con una demenza. La stima dei costi è oltre 1 trilione di dollari all’anno, con un incremento progressivo e una continua sfida per i servizi sanitari. Un’attività fisica costante e quotidiana di tipo aerobico, ad esempio, è utile per ridurre il rischio di insorgenza di malattie neurodegenerative tra cui appunto il Morbo di Parkinson.

Venerdì 11 aprile si svolgerà una camminata sportiva con partenza alle ore 18 in via dei frassini a Monticelli (davanti alla chiesa).

Si effettuerà una camminata, lungo la pista ciclopedonale, della durata di un’ora e mezza con un percorso di circa 6 chilometri.

La partecipazione è gratuita.

Per informazioni si può contattare il numero 3442229927.

I successivi due appuntamenti sono stati già programmati.

Il 22 Aprile, in occasione della Giornata nazionale per la salute della donna, si svolgerà una esercitazione di Nordic Walking.

Il 30 Aprile, in occasione della Giornata europea senza ascensore, si svolgerà una camminata sportiva durante la quale si attraverserà un percorso ricco di scalinate.

