ASCOLI PICENO – L’enfatizzazione delle tradizioni storiche si unisce alla formazione professionale: è con questo proposito che prende vita il progetto promosso dall’IPSIA “Sacconi” di Ascoli Piceno, grazie all’iniziativa di un docente dell’istituto e alla collaborazione della sarta artigiana Anna Marini, esperta nella creazione di abiti storici e unica conoscitrice degli standard qualitativi richiesti.

Un percorso di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) della durata di due settimane ha coinvolto gli studenti della classe 3ª L Moda, che, sotto la guida esperta di Anna Marini, hanno lavorato alla creazione di un abito storico destinato alla Quintana di Ascoli Piceno.

Fondamentale per il successo del progetto è stato il supporto dell’Ente Quintana, che ha sostenuto l’iniziativa attraverso una donazione di tessuti e materiali, permettendo agli studenti di confrontarsi con la sartoria storica di alta qualità. Questa collaborazione rappresenta un esempio concreto di come la scuola possa fungere da ponte tra passato e futuro, coinvolgendo i giovani nella riscoperta e nella salvaguardia delle proprie radici culturali.

L’abito realizzato dagli studenti sarà presentato ufficialmente alla città in un evento dedicato, durante il quale avverrà la consegna ufficiale all’ente Quintana. L’abito entrerà poi a far parte del corteo storico dell’edizione estiva 2025 della Quintana, evidenziando l’importanza del legame tra scuola, artigianato e tradizioni locali. Un progetto che dimostra come la sinergia tra istituzioni scolastiche, artigiani e realtà culturali possa creare opportunità di crescita e formazione per le nuove generazioni, preservando al contempo il patrimonio storico della città.

