ASCOLI PICENO – Grande orgoglio per un buon risultato ma anche amarezza per un episodio arbitrale molto discutibile.

L’Atletico Ascoli ha pareggiato nel pomeriggio di domenica 13 aprile contro la Vigor Senigallia in trasferta per 0-0, match valevole per il girone F di serie D.

A fine gara si è presentato in sala stampa mister Simone Seccardini, ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Venire qui e concedere solo una punizione alla Vigor Senigallia è tanta roba. C’è rammarico per quel goal non visto, la palla era entrata di mezzo metro ma ci può stare poiché la visuale era impallata. Ho visto una squadra solida con idee e principi, tanto coraggio. Ci è mancato solo il guizzo finale, figlio dell’emotività che quest’anno ci ha tolto più di quanto ci ha dato. Pensiamo ora alle ultime tre partite del campionato. Giovedì vogliamo chiudere il discorso salvezza contro il Teramo”.

