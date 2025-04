ASCOLI PICENO – Arrivano altre dichiarazioni in merito alla vicenda del telo esposto da Lorenza Roiati, titolare dell’esercizio “L’Assalto ai forni”, durante le celebrazioni del 25 aprile,

All’Ansa Marche interviene anche la dirigente della Polizia Locale di Ascoli Piceno, Patrizia Celani. Ecco le sue dichiarazioni riportate dall’agenzia di stampa regionale: “Comportamento assolutamente professionale degli agenti della caserma Dionisi. Normale controllo amministrativo, svolto nell’ambito delle attività di vigilanza intensificate in occasione di eventi pubblici come il 25 aprile”.

“Si trattava – si legge nella nota stampa dell’Ansa Marche – semplicemente di verificare chi avesse affisso il telo e se vi fossero autorizzazioni necessarie. Nessuna sanzione è stata elevata, né è stato richiesto di rimuovere lo striscione”.

La dirigente ha spiegato che “l’iniziativa non è scaturita da una segnalazione ma rientra in un piano di controlli generalizzati sul territorio, rafforzati per la presenza di eventi e manifestazioni in centro città” .

“Facciamo controlli su tutte le attività, compresi i messaggi esposti al pubblico, indipendentemente dal contenuto. È nostra prassi verificare la regolarità amministrativa – le parole all’Ansa regionale della dirigente – sono sorpresa per la strumentalizzazione mediatica del caso. Non ci prestiamo a polemiche. Nessun comportamento intimidatorio, solo la normale applicazione delle regole”.

