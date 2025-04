ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 28 aprile, dal Comune di Ascoli.

Regolamentazione della viabilità in via Kennedy e vie afferenti per il giorno di sabato 3 maggio 2025 in occasione del trasferimento temporaneo del mercato di Piazza Arringo.

Con l’ordinanza dirigenziale 236 del 28 aprile 2025 l’Amministrazione comunale dispone per il giorno 3 maggio 2025 l’adozione dei seguenti provvedimenti, nella fascia oraria compresa tra le ore 6 e le ore 15: