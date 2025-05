I bianconeri hanno comunque avuto delle occasioni da rete ma sono stati, purtroppo, poco cinici nel momento decisivo e recriminano per un calcio di rigore dubbio non concesso

ASCOLI PICENO – Una sconfitta che però non rende assolutamente amara una stagione molto positiva.

L’Atletico Ascoli, nel pomeriggio di domenica 4 maggio, ha perso 2-0 allo stadio “Del Duca” contro il Sora, ultima giornata del girone F di serie D.

I ciociari hanno sbancato il capoluogo con le reti di Bouapre nel primo tempo e Digilio su calcio di rigore nella seconda frazione.

I bianconeri di mister Simone Seccardini hanno comunque avuto delle occasioni da rete ma sono stati, purtroppo, poco cinici nel momento decisivo e recriminano per un calcio di rigore dubbio non concesso dalla terna arbitrale.

Gli ascolani chiudono al nono posto in classifica con 43 punti. Il Sora, nonostante la vittoria, è costretta a disputare i PlayOut per non retrocedere in Eccellenza.

Di seguito il tabellino completo

Atletico Ascoli (4-4-2): Pompei; Baraboglia, D’Alessandro (39’st Dondoni), Nonni, Feltrin (19’ Coquin); Ascoli, Vechiarello, Severini (7’st Olivieri), Scimia (7’st Minicucci); Maio, Didio (19’st Valentino). A disp.: Galbiati, Ceccarelli, Dondoni, Camilloni, Gerlero. All.: Simone Seccardini.

Sora (4-3-3): Simoncelli; Ippoliti, Ferrari, Fili, De Luca (19’st Mellini); Bouabre (26’st Tortora), Marrale, Marchetti (9’st Orsi); Pacchioni, Digilio, Rao (29’st Fagotti). A disp.: Bianco, Salviato, Di Prisco, Bauco, Gomez. All.: Massimiliano Schettino

Arbitro: Palma di Napoli

Reti: 24’pt Bouabre, 4’st Digilio su rigore.

Note. Spettatori 400 circa di cui 180 ospiti. Ammoniti: Feltrin, Ascoli, Marchetti, Angoli: 7-4. Rec.: 1’-4’

