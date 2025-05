Ha offerto ai visitatori un’esperienza unica nel suo genere, ricca di giochi e attività per tutte le età

FOLIGNANO – Warp, l’evento dedicato al mondo della fantascienza, conquista Villa Pigna. Nel weekend appena trascorso, al PalaRozzi di Folignano, si è tenuta la prima edizione di Warp, un evento interamente incentrato sull’universo fantascientifico.

La manifestazione, ideata con passione dall’associazione Gilda Picena, e patrocinata dal Comune di Folignano, ha offerto ai visitatori un’esperienza unica nel suo genere, ricca di giochi e attività per tutte le età, facendo registrare oltre mille presenze in due giorni e decretandone sin da subito un grande successo.

Supportato da importanti realtà locali come Libreria Rinascita, Avis Ascoli Piceno, Birrificio Babylon, Rolling Gamers, Rogue Ones e Spazio Ludico, nonché dall’entusiasmo e dalla partecipazione attiva della comunità, l’evento si candida a diventare un nuovo e atteso appuntamento culturale per il territorio, capace di unire divertimento, creatività e spirito di aggregazione.

