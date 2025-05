La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, nella forma dell’autocertificazione, attraverso apposita piattaforma disponibile sul sito istituzionale del Comune

ASCOLI PICENO – Iniziativa per il sociale.

L’Amministrazione comunale di Ascoli, al fine di favorire la frequentazione dei centri estivi che si svolgono nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di settembre 2025, mette a disposizione delle famiglie di minori di età compresa tra 4 (compiuti) e 14 anni e minori disabili di età compresa tra 4 (compiuti) e 17 anni (al momento della scadenza del bando), residenti nel Comune di Ascoli Piceno che presentano determinati requisiti, agevolazioni economiche (voucher) spendibili presso i centri estivi.

Possono presentare domanda i genitori conviventi o i tutori di: minori di età compresa tra 4 (compiuti) e 14 anni, residenti nel Comune di Ascoli Piceno, iscritti e frequentanti uno dei centri estivi ubicati nel territorio comunale; minori disabili di età compresa tra 4 (compiuti) e 17 anni (al momento della scadenza del bando), residenti nel Comune di Ascoli Piceno, frequentanti uno dei centri estivi ubicati nel territorio provinciale; in possesso di attestazione Isee minorenni non superiore a 22.000,00 euro.

“Vogliamo dare un aiuto concreto alle famiglie – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – per permettere ai giovani di trascorrere del tempo di qualità durante il periodo estivo presso i numerosi centri che si attiveranno. Un segnale di vicinanza, per dare a tutti le stesse opportunità di crescita e svago”.

Ciascun voucher è riferito all’iscrizione ai centri estivi per un periodo massimo di 4 settimane, anche non consecutive, a copertura del costo di frequenza fino ad un valore massimo, a settimana, che varia a seconda delle varie fasce di reddito Isee. I genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, possono presentare domanda entro e non oltre il giorno 10/06/2025.

“Anche quest’anno – ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni – abbiamo voluto rinnovare un intervento a sostegno dei nuclei familiari. Si tratta di uno dei tanti impegni che come Amministrazione portiamo avanti per i giovani, perché siamo convinti che investire su di loro sia fondamentale per realizzare una società migliore”.

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, nella forma dell’autocertificazione, attraverso apposita piattaforma disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ascoli Piceno. Non sarà possibile presentare la domanda in forma cartacea, pena l’esclusione. L’accesso alla piattaforma, avviene tramite Spid. È prevista inoltre la registrazione tramite credenziali qualora il richiedente non sia in possesso dello Spid.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.