OFFIDA – “La Biblioteca Comunale è ora aperta tutti i giorni grazie all’impegno generoso di un gruppo di volontari”. Lo annuncia con soddisfazione l’assessora Marica Cataldi.

Dopo l’annuncio fatto dall’Amministrazione qualche settimana fa la risposta della comunità è stata entusiasmante e in poco tempo si è formato un gruppo di persone che si prenderà cura di un luogo importante per la comunità offidana, garantendo aperture da lunedì al sabato.

Cataldi sottolinea l’importanza di restituire centralità a uno spazio fondamentale non solo per lo studio, ma anche per la socialità e la crescita culturale: “La biblioteca è un posto dove possiamo leggere, dove possiamo studiare, dove possiamo informarci, ma anche semplicemente passare del tempo. Abbiamo investito ulteriormente per l’acquisto di altri 200 volumi, di cui 115 destinati alla Biblioteca 0-6.

Il progetto che c’è dietro la Biblioteca Portelli” punta a coinvolgere cittadini di tutte le età, con l’obiettivo di trasformarla in un vero e proprio centro culturale dinamico e aperto alla comunità la sinergia tra istituzioni e cittadinanza attiva, continua ad essere un modello virtuoso di collaborazione che restituisce valore alla cultura come bene comune.

