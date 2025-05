ASCOLI PICENO – Conto alla rovescia per un appuntamento molto gradito nel capoluogo.

Dal 27 al 29 giugno torna il Festival del Reportage di Ascoli Piceno. Sei gli ospiti di questa edizione, la quinta, tra cui un Premio Pulitzer per la fotografia (Lorenzo Tugnoli) e tre World Press Photo (Cinzia Canneri, Angelo Turetta, Lorenzo Tugnoli).

Con lavori sui grandi temi contemporanei, da Medio Oriente, Sudamerica, Balcani, Africa e Baltico, fotografi, videomaker, giornalisti e photo editor racconteranno lo stato dell’arte del reportage. Gli incontri con loro si terranno nella Chiesa di San Pietro in Castello in via S. Pietro in Castello venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 giugno, con inizio alle ore 20:30.

La Galleria d’Arte Contemporanea “O. Licini” presso il Polo Culturale Sant’Agostino ospita invece (fino a settembre) la mostra di Lorenzo Tugnoli “Palestina / Libano”, selezione delle suo foto per il Washington Post sulle conseguenze della guerra a Gaza, in Cisgiordania, in Israele e in Libano. L’inaugurazione, alle 17 di venerdì 27 giugno, segna anche l’apertura del Festival. Sabato 28, alle 11, visita guidata con il fotografo.

Accanto gli incontri con gli autori, tornano anche le presentazioni di libri e i workshop. Quello per adulti è affidato alla fotografa francese Stephanie Gengotti. A curare il laboratorio per ragazzi e ragazze dai 9 ai 13 anni sarà Mario Spada.

Nella serata conclusiva di domenica 29 giugno verrà assegnato il Premio Internazionale Ascoli Piceno per la fotografia di Reportage, riconoscimento al lavoro sul campo e alla carriera.

Il Festival, patrocinato dal Comune di Ascoli, è ideato dall’associazione FaRe – Fabbrica del Reportage e diretto dal fotografo ascolano Ignacio Maria Coccia, membro dell’agenzia Contrasto.

Il programma dettagliato è disponibile sul sito del Festival.

