Un intero fine settimana dedicato alla cultura enologica, all’arte e alla valorizzazione del patrimonio storico e creativo: sabato 24 e domenica 25 maggio 2025 si svolgerà ad Ascoli Piceno l’evento “L’Arte del Vino all’Arengo: un viaggio tra arte e gusto”, ospitato nella Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica e nel Giardino dell’Arengo. La manifestazione offrirà un’opportunità unica di scoprire le eccellenze vinicole del territorio e di degustare una selezione dei migliori vini prodotti nelle colline locali. L’iniziativa propone un percorso esperienziale che intreccia degustazioni di vini del territorio, laboratori didattici per bambini, visite guidate, un originale workshop artistico e convegni, con l’obiettivo di avvicinare un pubblico ampio e variegato al mondo del vino, attraverso le sue connessioni con la storia, l’arte e la creatività.

Parteciperanno 15 cantine del territorio piceno: Sangiovanni, Tenuta Spinelli, Terre d’Arengo, Velenosi, Tenute Polini, Clara Marcelli, Simone Capecci, La Canosa, Vini Centanni, Il Crinale di Cavino, De Angelis, Dianetti, Tenuta La Riserva, Numa, Le Caniette.

Durante l’evento sarà disponibile una card sconto, che darà diritto all’ingresso ridotto negli altri musei della Rete Museale Civica di Ascoli Piceno, offrendo così la possibilità di estendere l’esperienza culturale del weekend alla scoperta dell’intera offerta museale cittadina. La manifestazione si avvale della collaborazione dei Musei Civici di Ascoli Piceno e del Dipartimento Educativo di Ascoli Musei per l’organizzazione dei laboratori didattici per bambini, della visita guidata alla Pinacoteca Civica e del workshop artistico “Pittura di Vino”. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 24 maggio alle ore 16:30 presso le sale della Pinacoteca Civica, alla presenza delle autorità. A seguire, un primo incontro pubblico sul tema “Vino e salute – Consumo consapevole e nuovo codice della strada”. Inoltre nella giornata di domenica, esperti del settore vitivinicolo, economisti e imprenditori si confronteranno su temi di grande attualità: Cultura d’impresa per nuove opportunità di mercato. Dealcolati ed enoturismo (ore 11); Cambiamento climatico e sostenibilità. L’AI in cantina (ore 15); Grenache: storie, potenzialità e sviluppo di un vitigno rosso autoctono (ore 17). Il progetto di valorizzazione culturale “L’Arte del Vino all’Arengo” rappresenta un’occasione per riflettere sul valore culturale del vino e per promuovere le eccellenze del territorio ascolano attraverso una formula innovativa, capace di coniugare conoscenza, convivialità e partecipazione.

Degustazioni in Sala della Vittoria

Le giornate si apriranno con un ricco programma di degustazioni enologiche, ospitate nella suggestiva Sala della Vittoria. I visitatori potranno assaporare alcune tra le migliori etichette locali, in un contesto di bellezza e valore storico. Le 15 cantine coinvolte presenteranno una varietà di etichette, dai bianchi freschi e aromatici, fino ai rosati e ai rossi più strutturati, mettendo in evidenza la ricchezza e la diversità del panorama vinicolo del territorio piceno. L’evento sarà anche un’occasione per approfondire le tecniche di produzione, il rispetto per la terra e l’impegno verso la sostenibilità che caratterizzano la maggior parte delle cantine partecipanti.

Laboratori didattici per bambini

(Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria: 333.3276129 – 0736.298213)

In collaborazione con i Musei Civici di Ascoli Piceno e il Dipartimento Educativo di Ascoli Musei una serie di laboratori didattici gratuiti, pensati per avvicinare i bambini dai 6 ai 12 anni alla storia del vino e alla cultura romana attraverso attività manuali, percorsi sensoriali e creativi.

Sabato 24 maggio – ore 17.00: I profumi dell’Antica Roma

Un viaggio alla scoperta dei prodotti alimentari Romani e delle rotte commerciali per capire come avvenivano i trasporti e la conservazione degli alimenti. Approdando in India, i bambini scopriranno la via delle spezie e la via della seta che li porterà direttamente in Cina; tornando nel Mediterraneo conosceranno due importanti prodotti: l’olio e il vino. Il laboratorio sarà strutturato in due parti, nella prima fase i partecipanti scopriranno i profumi e le caratteristiche dei cibi che i romani commercializzavano e consumavano. Nella seconda fase si diletteranno nella realizzazione di un’anforetta che potranno portare a casa. DURATA: 2 ORE. ETA’: 6-12 ANNI MAX: 25 BAMBINI

· Domenica 25 maggio – ore 11.00: De Re Coquinaria

Cosa mangiavano gli antichi romani? Avevano gusti diversi dai nostri? A queste domande cercheremo di rispondere con l’aiuto del Dere coquinaria, un ricettario delle antichità scritto dallo chef Marco Gavio Alpicio, vissuto in epoca imperiale, e scopriremo come le sue ricette hanno posto le basi per molte preparazioni moderne. Durante il laboratorio i bambini scopriranno gli ingredienti immancabili nei banchetti: il vino, le erbe aromatiche, le spezie e le carni. Conosceranno le abitudini alimentari dei romani, in un percorso tattile-olfattivo che li porterà poi alla realizzazione di un ricettario. DURATA: 2 ORE. ETA’ 5-11 ANNI MAX: 25 BAMBINI

· Domenica 25 maggio – ore 17.00: Vitis Vinifera

Il laboratorio creativo prevede l’esplorazione del colore e della natura attraverso l’arte e il succo di uva. I bambini scopriranno come l’uva, oltre a essere un frutto delizioso, è anche un ingrediente fondamentale nella produzione del vino e un possibile materiale naturale con cui dipingere. Attraverso l’utilizzo di molteplici tecniche pittoriche con pennelli, tamponi e fogli di carta per acquerello, i partecipanti apprenderanno come gli artisti del passato utilizzavano pigmenti naturali per creare opere d’arte e come il succo di uva si possa trasformare all’occorrenza in un colore vivace e dalle sfumature uniche. DURATA: 2 ORE. ETA’: 5-11ANNI MAX: 25 BAMBINI

Percorso d’arte e workshop creativo

(in collaborazione con i Musei Civici di Ascoli Piceno e il Dipartimento Educativo di Ascoli Musei)

Tra gli appuntamenti più attesi, la visita guidata alle collezioni della Pinacoteca Civica, a cura del Prof. Stefano Papetti, prevista per domenica 25 maggio alle ore 11.00. Un momento di approfondimento artistico riservato a un pubblico curioso e appassionato ( Ingresso gratuito . Prenotazione obbligatoria: 333.3276129 – 0736.298213).

A seguire, alle ore 16.00, il Giardino dell’Arengo ospiterà il workshop “Pittura di Vino”, condotto dall’artista André Benedetto, che guiderà i partecipanti in un’esperienza di pittura dove il vino viene utilizzato come mezzo cromatico per realizzare ritratti e paesaggi ( Ingresso gratuito).

“L’Arte del Vino all’Arengo: un viaggio tra arte e gusto” è organizzato da Mad Events in collaborazione con Musei Civici di Ascoli Piceno, in partnership con il Comune di Ascoli Piceno e Bim Tronto. L’evento è patrocinato da Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche, Linfa Azienda speciale Camera di Commercio delle Marche, Amap Marche6.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.