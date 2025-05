Visite guidate tra piazze, musei ed angoli nascosti, partecipare a laboratori creativi per adulti e bambini, contribuire alla cura e al decoro urbano, fare passeggiate ecologiche in bicicletta alla scoperta del capoluogo

ASCOLI PICENO – Tutto pronto nella città delle Cento Torri per un’iniziativa importante.

Oggi, martedì 20 maggio, si è svolta una conferenza stampa presso la Sala De Carolis e Ferri di Palazzo dell’Arengo ad Ascoli.

Nell’occasione è stato presentato il programma di “SiAmo Ascoli”, serie di iniziative che si terranno domenica 25 maggio nel capoluogo.

Hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Bono, l’assessore al Commercio, Laura Trontini, l’assessore all’Ambiente, Attilio Lattanzi, il direttore di Ascoli Musei, Stefano Papetti, Mara D’Angelo e Giuseppe Cinti dell’associazione culturale Ascoli Da Vivere.

Domenica 25 maggio 2025, dalle ore 9,30 fino alle 20, il centro storico di Ascoli Piceno sarà il cuore pulsante di un’iniziativa unica: “SiAmo Ascoli – Gesti d’amore per una città migliore”, una manifestazione promossa da numerose realtà associative del territorio: Ascoli Da Vivere, Apply, Ap Events, Wap, FIAB Ascoli Piceno, Libreria Rinascita, Ascoli Nostra, Angeli del Bello, Mad Events, US Acli, Associazione Guide Cicloturistiche delle Marche, Sganasso Integra, Plastic Free, Il Picchio, Auser Ascoli Piceno, Ben Essere Ascoli, Ceramicascoli, CIG, Musei Civici Ascoli Piceno, Olimpia Press e con la collaborazione del Comune di Ascoli Piceno.

Una giornata interamente dedicata alla cura della città, alla bellezza, alla cultura e all’impegno condiviso, con un programma ricco di attività diffuse e partecipative.

Durante la giornata di SiAmo Ascoli sarà possibile fare visite guidate tra piazze, musei ed angoli nascosti, partecipare a laboratori creativi per adulti e bambini, contribuire alla cura e al decoro urbano, fare passeggiate ecologiche in bicicletta alla scoperta della città ed infine avere tantissimi negozi e locali aperti, per vivere a pieno il centro storico.

Sarà allestito anche un punto informativo di SiAmo Ascoli, dove fare foto, ritirare gadget ed avere il programma competo della giornata, presso il bellissimo chiosco “Olimpia Express” situato in Corso Trento e Trieste.

Ogni persona che parteciperà alle iniziative, riceverà un simpatico gadget di SiAmo Ascoli e un depliant con il programma completo della giornata dove troverà anche una lista di attività commerciali, con sconti e promozioni da utilizzare.

L’obiettivo di SiAmo Ascoli, è promuovere una cittadinanza attiva e consapevole, valorizzando il patrimonio culturale e urbano della città attraverso il coinvolgimento diretto dell’amministrazione comunale, dei cittadini e delle associazioni.

Si tratta di un’iniziativa corale che vuole risvegliare il senso di appartenenza e responsabilità verso il proprio territorio.

Il clou della giornata sarà la tavola rotonda “SiAmo Ascoli, storie che cambiano la città”, in programma alle ore 17:30 presso la Bottega del Terzo Settore, dove ci sarà la possibilità di ascoltare le storie di chi con impegno civico, sociale o culturale ha contribuito a portare valore ad Ascoli Piceno e alla sua comunità.

Attilio Lattanzi afferma: “Teniamo molto all’inaugurazione del punto noleggio delle bike e mountain bike, a disposizione per turisti ma anche per i cittadini. Siamo fiduciosi per questo progetto pilota, pronti ad incrementare le nostre risorse per renderla definitiva”.

Stefano Papetti prosegue: “Uniti possiamo dare tutti il nostro meglio per il territorio. I Musei Civici partecipano con orgoglio, varie visite guidate, in contemporanea anche con l’evento Ceramica Ascoli. Il fatto di conoscere Ascoli con le biciclette è un modo a mio parere corretto. Le Marche devono essere visitate o in motocicletta o in bici, a velocità bassa per ammirare tutte le bellezze presenti. La bici non inquina e non intasa. Progetto molto coinvolgente e che fa conoscere il bello di Ascoli”.

Alessandro Bono dichiara: “Da una chiacchierata è nata la volontà di mettere in una giornata non solo la bellezza della città ma anche l’amore verso questa città e le sue eccellenze. È la nostra casa e dobbiamo rispettarla. Bella iniziativa, siamo molto contenti”.

Laura Trontini aggiunge: “Un grande ringraziamento va a tutte le associazioni che si sono attivate per collaborare insieme alla buona riuscita di questo importante evento. E un grande grazie va anche ai commercianti, collaborativi e pronti a dare il loro contributo per la città. Coupon con vari qrcode a disposizione dei partecipanti con agevolazioni e informazioni sulle attività coinvolte”

Giuseppe Cinti racconta: “Una dichiarazione d’amore collettiva. La crescita della città deve avvenire con un percorso definito e di unione, chiediamo alla cittadinanza di partecipare a questa giornata per vivere insieme ai propri cari il capoluogo”.

Mara D’Angelo conclude: “Ospiti che con il loro impegno hanno generalizzato valore per Ascoli. Ci saranno presentazioni di eventi imminenti in città, promozione del territorio. Ci sarà una ospite di eccezione, una donna molto importante per il capoluogo ma non vogliamo rivelare altro per non rovinare la sorpresa ai presenti”.

Programma SiAmo Ascoli – domenica 25 maggio 2025 dalle 9,30 alle 20

ore 9.30 | Punto Informazioni Turistiche

INAUGURAZIONE DEL NUOVO “ASCOLI E- BIKE RENTAL”

Evento promosso da Comune di Ascoli Piceno e Musei Civici di Ascoli Piceno. Con il contributo dell’ Assessorato all’Ambiente Qualità della vita e mobilità sostenibile -Ben Essere Ascoli. Partners: Gruppo Sganasso ASD, FIAB-Amici della Bicicletta di Ascoli Piceno, Associazione Guide Ciclo Turistiche Marche

Dalle 9:30 Piazza del Popolo – Ascoli Piceno

Mostra – Mercato:

• Ceramisti locali e nazionali in esposizione

• I Tornianti dell’Unione delle Fornaci della Terracotta. Samminiatello Montelupo Fiorentino, associazione impegnata nella promozione e nella salvaguardia storica del mestiere della lavorazione a mano dell’argilla.

• Mastri Vasai e decoratori per dimostrazioni

e laboratori di manipolazione e decoro.

Ore 09:30 – Piazza Arringo

Passeggiata “Le Piazze di Ascoli Piceno”

Itinerario cittadino con guida turistica abilitata.

Info: La partecipazione è gratuita. Prenotazioni tramite messaggio al numero 3939365509 indicando nome e cognome di chi partecipa

Organizzazione: Unione Sportiva Acli Comitato Regionale Marche Aps

Ore 09:45 – Piazza Roma

Passeggiata Antidegrado in centro

Info: 329 6605992 oppure 380 3258441

Organizzatore: Plastic Free e Ascoli Da Vivere

Ore 09:45 – Corso Mazzini nr 67

Rimozione graffiti vandalici sulla facciata di in palazzo storico

Info: Per partecipare Sig.ra Fiorella 338 6113671

Organizzatore: Angeli del Bello

Ore 10-13 e 15-18 – Piazza San Tommaso

Visita al MUSEO dell’ARTE della CERAMICA

Info: Biglietto di Ingresso: intero € 4,00 – Ridotto € 2,00

Dalle ore 10 fino alle 13 e dalle ore 15-18 – Chiostro di San Francesco

Gioca per il Clima

Tavoli da gioco per gruppi intergenerazionali sul tema dei cambiamenti climatici

Organizzatore: AUSER Provinciale di Ascoli Piceno e Palestra di Giochi

Ore 10.30 – 12.30 | Punto Informazioni Turistiche – Piazza Arringo

ASCOLI, UN MUSEO A CIELO APERTO: Tour ludico ricreativo urbano (centro storico città, S. Emidio alle Grotte, Colle dell’Annunziata, Cartiera Papale).

Disponibili City e-Bike / e-MTB prenotabili ai numeri 0736.298213 – 333.3276129

Partecipazione gratuita. E’ possibile partecipare con la propria bike.

Evento promosso da Comune di Ascoli Piceno e Musei Civici di Ascoli Piceno. Con il contributo dell’ Assessorato all’Ambiente Qualità della vita e mobilità sostenibile -Ben Essere Ascoli. Partners: Gruppo Sganasso ASD, FIAB-Amici della Bicicletta di Ascoli Piceno, Associazione Guide Ciclo Turistiche Marche

Orario 10,30 – 12,30 Museo Diocesano – Piazza Arringo

Visita a “Le terracotte”

Info: Ingresso libero

Organizzatore: Ceramicascoli

Ore 11:00 – Pinacoteca – Piazza Arringo

Visita Guidata alle Collezioni della Pinacoteca Civica

Info: visita guidata alle collezioni della Pinacoteca Civica, a cura del Prof. Stefano Papetti. Un momento di approfondimento artistico riservato a un pubblico curioso e appassionato (Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria: 333.3276129 – 0736.298213).

Organizzazione: Ascoli Musei – Mad Events

Ore 11.00 – Info Point Musei Civici

Laboratorio: De Re Coquinaria (età 5-11)

Esplorazione tattile e olfattiva della cucina romana e creazione di un ricettario antico Colori di Vigna (età 6-12)

Laboratorio artistico con succo d’uva come colore naturale

Prenotazioni: 333.3276129 – 0736.298213

Organizzazione: Ascoli Musei- Mad Events

Ore 15:00 – Piazza Ventidio Basso

Visita guidata per conoscere le vecchie Rue di Ascoli

Info: Per prenotazioni 335 7212800 – Ingresso libero

Organizzatore: Ascoli Nostra

Ore 15.30 – 18.30 | Punto Informazioni Turistiche – Piazza Arringo

ALLA SCOPERTA DEI COLLI ASCOLANI

Tour ludico ricreativo extra urbano (Pista Ciclabile di Monticelli, Valle Senzana, Cimagallo, degustazione presso Cantina Pantaleone, Strada Venagrande, Ascoli Piceno). Pendenza, in alcuni tratti , oltre il 12%, si consiglia l’uso di e Bike o un buon allenamento.

Info: Disponibili City e-Bike / e-MTB prenotabili ai numeri 0736.298213 – 333.3276129

Partecipazione gratuita. E’ possibile partecipare con la propria bike.

Evento promosso da Comune di Ascoli Piceno e Musei Civici di Ascoli Piceno. Con il contributo dell’ Assessorato all’Ambiente Qualità della vita e mobilità sostenibile -Ben Essere Ascoli. Partner: Gruppo Sganasso ASD, FIAB-Amici della Bicicletta di Ascoli Piceno, Associazione Guide Ciclo Turistiche Marche.

