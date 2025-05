ASCOLI PICENO – Si terrà venerdì 30 maggio presso il Ristorante “La Frontiera”, cena evento organizzato per sostenere il progetto “100% SCUOLA”, un lavoro continuo di MK in Burkina Faso.

La cena evento che inizierà alle 18.3o, prevede la presentazione del libro “Grafologia e Criminologia” con l’autrice Candida Livatino e poi la presentazione del progetto MK che lavora con i Lions per realizzare un futuro di speranza per i giovani africani. IL 100% di ciò che viene donato è impiegato per aiutare i burkinabé. Al termine poi la cena con la degustazione composta da antipasti, primi, secondo e dolcie con l’abbinamento a i vini locali, bianchi, rossi e dolci delle aziende Ercole Velenosi (Marche IGT Bianco 2024 – uve garofanata, Extraordinary Marche IGT Rosso 2022- uve Montepulciano, Sangiovese, Lacrima ) con le e Pantaleone (Chicca Marche Passerina IGT 2024, Atto I IGT Sangiovese)

Il sostegno continuo permette lo sviluppo dell’economia locale e progresso nella collaborazione tra i villaggi e la messa a fattor comune di macchinari e forza lavoro, nel confronto con i Lions locali.

L’autrice ospite dell’evento Candida Levatino è giornalista pubblicista e scrittrice. На pubblicato cinque libri: “I SEGRETI DELLA SCRITTURA”, “LE SFUMATURE DELLA SCRITTURA”, “SCRIVERE CON IL CUORE”, “DAGLI SCARABOCCHI ALLA FIRMA” e “GRAFOLOGIA E CRIMINOLOGIA”. E’ Perito Grafologo, è specializzata in diverse aree della grafologia, fra le quali i profili di personalità, l’analisi della scrittura e dei disegni dell’età evolutiva, la valutazione grafologica finalizzata alla selezione del personale, le perizie per determinare l’autenticità di firme e grafie in ambito giudiziario. E’ iscritta all’A.G.I. Associazione Grafologica Italiana. Ha vinto il PREMIO BAROCCO nel 2013, nel 2019 il PREMIO BRONZI DI RIACE e nel 2024 il PREMIO STANDOUT WOMAN AWARD. Collabora con diverse testate giornalistiche del gruppo Mediaset per l’analisi grafologica dei personaggi al centro di fatti di cronaca nera e con alcuni programmi della RAI. Sul settimanale GIALLO analizza ogni settimana la scrittura di personaggi storici e di lettori e lettrici. Collabora anche con la rivista PROFILO SALUTE per la quale scrive articoli sul rapporto tra grafologia e salute mentale.