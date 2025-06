CASTEL DI LAMA – Iniziativa sociale. Un nuovo presidio di democrazia e servizi per la comunità capace di dare assistenza fiscale, previdenziale e socio-assistenziale nella Vallata del Tronto. Si è svolta sabato 7 giugno, l’attesa inaugurazione della nuova sede Uil a Castel di Lama, in via Salaria 336. Il taglio del nastro, alla presenza di numerosi cittadini, autorità locali e rappresentanti del mondo sindacale.

A guidare la cerimonia inaugurale è stata la segretaria generale della UIL Marche, Claudia Mazzucchelli, affiancata dal sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza della collaborazione tra enti e organizzazioni sindacali a servizio dei cittadini, e del parroco don Duilio.

La nuova sede ospiterà sia il CAF UIL, punto di riferimento per la dichiarazione dei redditi, l’ISEE, le successioni e altri adempimenti fiscali, sia il Patronato Ital, specializzato nell’assistenza previdenziale, pensionistica e nella tutela dei diritti dei lavoratori e delle famiglie. Un’unica struttura per rispondere con efficienza, competenza e umanità alle tante esigenze quotidiane della comunità. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un luogo di prossimità, dove le persone possano trovare ascolto, consulenza e soluzioni concrete.

“Un altro traguardo raggiunto con l’obiettivo di essere sempre più vicini alle persone, alle esigenze del territorio e della comunità – ha detto la segretaria Mazzucchelli – Non sono le mura, certo più confortevoli e funzionali, ma le persone che le animano a fare la differenza e siamo sicuri che questa sede diventerà sempre di più un punto di riferimento per le persone.”

La sede UIL di Castel di Lama sarà aperta il martedì, giovedì e venerdì mattina (9:00–12:30), il mercoledì e venerdì pomeriggio (15:00–18:30 e 15:00–18:00), e il sabato mattina (9:00–11:30). Lunedì chiuso. Si raccomanda di prenotare per garantire un servizio efficiente e ridurre le attese. Presentarsi con la documentazione necessaria.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.