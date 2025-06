ASCOLI PICENO – Quindici appuntamenti in undici giornate, sui prati dell’Appennino e nei Comuni colpiti dai terremoti del 2016 e dall’alluvione del 2022.

Il festival musicale IncantoMarche presenta un cartellone di altissimo profilo, con un weekend iniziale all’insegna di un format incentrato sugli incontri tra Neri Marcorè, ideatore di RisorgiMarche, ed alcuni amici artisti: Luca Barbarossa, Niccolò Fabi e Tosca. Oltre ad ascoltare in acustico i loro brani più conosciuti ed apprezzati dal pubblico, gli incontri ci faranno conoscere più da vicino questi grandi musicisti che si esibiranno l’11 luglio a San Severino Marche, il 12 luglio a Treia e il 13 luglio tra i comuni di Poggio San Vicino e Apiro.

“Saranno conversazioni in libertà dalle quali emergeranno racconti, curiosità e aneddoti – spiega Marcorè – in una piacevole dimensione amichevole, rilassata, nella bellissima scenografia del paesaggio naturale marchigiano. Un’esperienza unica, irripetibile, dunque imperdibile”.

Le prime tre giornate si apriranno con le appassionanti incursioni degli organetti di Roberto Lucanero e Veronica Ferraioli e le loro “Marche Immaginifiche”, dove storie, tradizioni e fantasticherie diventeranno musiche e danze collettive.

A seguire, un percorso sonoro che unisce cantautorato, tradizione e sperimentazione: da Joe Barbieri in trio con il suo ultimo progetto “Big Bang” il 20 luglio a Tolentino, all’appuntamento del 26 ad Arquata del Tronto con il fisarmonicista Simone Zanchini e del 27 a Mogliano con un concerto che vedrà protagonista il consolidato duo Rodrigo D’Erasmo – Roberto Angelini ed il nuovo progetto “Il dominio della luce”.

Molto intensa sarà la giornata del 31 luglio sul Monte Torrone di Ussita: si partirà alle 6 del mattino con un concerto all’alba del Quartetto Angelico con i musicisti dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, per chiudere nel tardo pomeriggio con la BabelNova Orchestra, un progetto che celebra la molteplicità di suoni provenienti da ogni latitudine, creato dagli ex-musicisti di una delle più affascinanti e pionieristiche storie della world music in Italia degli ultimi 20 anni: l’Orchestra di Piazza Vittorio.

Domenica 3 agosto a Muccia, concerto escursione con un’altra combo tutta marchigiana: il trombonista Matteo Paggi, membro della formazione Fearless Five di Enrico Rava, e Matteo Stella, autentico sperimentatore lungo il sentiero della musica elettronica presenteranno “Diasilla”, un progetto nato dal profondo legame con i Sibillini, le montagne della loro città natale.

La parte finale sarà ancora all’insegna di una incredibile varietà musicale. Giovedì 7 agosto a Visso spazio a Banda Osiris, Massimo Cirri, Alessandro D’Alessandro e Marco Pastonesi con il progetto dedicato al ciclismo “W la Fuga Special”; il 9 agosto la tappa del tour estivo “Nitrito” di Nada sul Monte della Croce, nel Comune di Arcevia; infine, la giovane polistrumentista, cantante e compositrice Valeria Sturba il 10 agosto con una performance all’interno del Parco della Torricella di Belmonte Piceno.

L’edizione 2025, prodotta da TAM Tutta un’Altra Musica, è realizzata con il contributo della Regione Marche, Ministero della Cultura, Federcasse, Federazione Marchigiana, Banche di Credito cooperativo delle Marche.

“La Regione Marche – rimarca il Presidente regionale Francesco Acquaroli – accompagna, con rinnovato sostegno e nella condivisione degli obiettivi, l’evoluzione di un festival che si inserisce pienamente nella strategia regionale di rilancio dell’entroterra e dei borghi simbolo dell’ecosistema di qualità a tutto tondo, che sono le Marche. Sono certo che gli organizzatori Neri Marcoré e Giambattista Tofoni rinnoveranno con IncantoMarche il successo di un format consolidato, che ha il merito di saper interpretare, attraverso l’eccellenza artistica proposta in una dimensione ravvicinata, quasi intima, l’eccellenza autentica della nostra regione fatta del dialogo armonico tra ambiente, cultura e valori di comunità che rende ogni prodotto unico nel suo genere e speciale ogni esperienza vissuta”.

“Federcasse e la Federazione Marchigiana delle BCC – afferma Sergio Gatti, Direttore Generale di Federcasse, la Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali – in rappresentanza rispettivamente delle Banche di Credito Cooperativo italiane e di quelle marchigiane, confermano anche quest’anno e per il nono anno consecutivo di credere nella ‘magia’ della musica che rispetti l’ambiente e le identità dei singoli territori. Continuiamo a camminare insieme, insieme alla rete di RisorgiMarche, al (nuovo) Festival musicale IncantoMarche, alle nostre comunità marchigiane. Attraversando i territori, i prati appenninici e i borghi – bellissimi, poetici, evocativi – con la musica che è un mosaico delle diversità accomunate dalla indubbia qualità. Tenendo alta l’attenzione sul valore dello sviluppo durevole e partecipato delle comunità locali e sui problemi delle aree interne del Paese, segnate, anche in Centro Italia, da eventi drammatici come il terremoto del 2016. Per una ripresa conclusiva, inclusiva e sostenibile”.

“IncantoMarche rappresenta un passaggio fondamentale per RisorgiMarche – sottolinea Giambattista Tofoni – che, in nove anni, da festival si è trasformato in rete: un luogo aperto, come ci piace definirlo con Neri, dove la musica incontra la solidarietà, insieme ad Anffas Sibillini, Frolla e Birracca, ed abbraccia quei concetti di inclusione sociale e sostenibilità ambientale ai quali siamo legati a doppio filo e che abbiamo voluto condividere, anno dopo anno, con le comunità ferite dal sisma e dalle alluvioni degli ultimi anni. E infine il pubblico, il nostro pubblico, che non ha mai smesso di camminare insieme a noi e a sostenerci, con l’obiettivo di continuare a condividere esperienze uniche scoprendo sonorità inedite ed appassionanti”.

Significativo il numero di Comuni che ospiteranno gli appuntamenti del festival: Apiro (MC), Arcevia (AN), Arquata del Tronto (AP), Belmonte Piceno (FM), Mogliano (MC), Muccia (MC), Poggio San Vicino (MC), San Severino Marche (MC), Tolentino (MC), Treia (MC), Ussita (MC), Visso (MC).

La manifestazione gode dei patrocini della Fondazione Marche Cultura e del Touring Club Italiano.

Si ringraziano per il supporto tecnico: Supermercati Sì con Te, Azienda vinicola Le Caniette, Pallottini Antincendi e Gallicantus.

Collaborano con la rete RisorgiMarche: Anffas dei Sibillini, Microbiscottifico Frolla, Birracca senza rete.

Di seguito il programma completo

Venerdì 11 Luglio ore 18:00

Neri Marcorè incontra Luca Barbarossa

Prima del concerto, incursioni di:

Roberto Lucanero e Veronica Ferraioli

Storie, tradizioni e fantasticherie che diventano musica e danza collettiva

Castel San Pietro

San Severino Marche MC

Sabato 12 Luglio ore 18:00

Neri Marcorè incontra Niccolò Fabi

Prima del concerto, incursioni di:

Roberto Lucanero e Veronica Ferraioli

Storie, tradizioni e fantasticherie che diventano musica e danza collettiva

La Roccaccia San Lorenzo

San Severino Marche/Treia MC

Domenica 13 Luglio ore 18:00

Neri Marcorè incontra Tosca

Prima del concerto, incursioni di:

Roberto Lucanero e Veronica Ferraioli

Storie, tradizioni e fantasticherie che diventano musica e danza collettiva

Monte Moscosi

Apiro/Poggio San Vicino MC

Domenica 20 Luglio ore 18:00

Joe Barbieri “Big Bang”

Castello della Rancia

Tolentino MC

Sabato 26 Luglio ore 18:00

Simone Zanchini “Tra Romagna e Jazz”

Forca di Presta

Arquata del Tronto AP

Domenica 27 Luglio ore 18:00

Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini “Il dominio della luce”

Parco Fluviale Santa Croce

Mogliano MC

Giovedì 31 Luglio

ore 06:00 Concerto all’Alba

Quartetto Angelico dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

ore 18:00

BabelNova “Magma Live”

Monte Torrone

Ussita MC

Domenica 3 Agosto ore 18:00

Concerto Escursione

Matteo Paggi e Matteo Stella “Diasilla”

Muccia MC

Giovedì 7 Agosto ore 18:00

Banda Osiris, Massimo Cirri, Alessandro D’Alessandro e Marco Pastonesi

“W la Fuga special”

Il Querceto

Visso MC

Sabato 9 Agosto ore 17:30

Nada “Nitrito” Tour Estivo 2025

Monte della Croce

Arcevia AN

Domenica 10 Agosto ore 18:00

Valeria Sturba

Parco della Torricella

Belmonte Piceno (FM)

