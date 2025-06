ASCOLI PICENO – È trascorso poco meno di un anno dalla seduta di insediamento del 29 giugno 2024 e, con la recente assemblea del 24 giugno 2025, si sono conclusi i primi dodici mesi di attività per il Consiglio comunale di Ascoli Piceno.

Un anno caratterizzato da un’intensa attività consiliare e amministrativa, che ha visto la Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani ospitare 22 sedute, con l’approvazione di + 142 delibere.

Dall’Arengo affermano: “A conferma dell’impegno quotidiano al servizio della cittadinanza messo in campo dai consiglieri comunali e da tutte le forze politiche e civiche presenti in Consiglio”.

Aggiunge il presidente del Consiglio comunale Alessandro Bono: “I risultati ottenuti in questo primo anno sono stati frutto del coinvolgimento attivo dei componenti del Consiglio non solo nel corso delle sedute in Sala della Ragione, ma anche nell’ambito delle diverse commissioni consiliari e del confronto costante reciproco tra tutti i consiglieri, finalizzato a individuare le migliori soluzioni per il futuro di Ascoli. In questo senso, la massima assise cittadina ha riservato una particolare attenzione a temi centrali come lo sviluppo urbanistico, la valorizzazione del patrimonio culturale, la sostenibilità ambientale, le politiche sociali e le strategie di rilancio economico”.

“Questo primo anno di consiliatura è stato caratterizzato da un forte spirito di servizio e da un impegno costante nel dare continuità all’azione amministrativa e nel garantire un confronto aperto e costruttivo in aula – dichiara il presidente Bono – Per quanto estremamente positivi, i numeri raccontano solo in parte il lavoro quotidiano del Consiglio, fatto di ascolto, equilibrio e collaborazione proficua tra i consiglieri e la cittadinanza.

Colgo l’occasione per ringraziare il sindaco Marco Fioravanti, la giunta comunale, il personale degli uffici, i consiglieri e tutte le forze politiche e civiche rappresentate in Consiglio. Auguro a tutti di proseguire in questa direzione, rafforzando ulteriormente il dialogo istituzionale e continuando a condividere l’attività consiliare con la cittadinanza per favorire la partecipazione attiva di una comunità locale sempre più consapevole e protagonista della vita politica locale”.

